하남시, 수능 대비 유관기관과 수험생 수송·안전 대책 점검

경기 하남시가 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험을 앞두고 경찰·소방·교육기관과 함께 수험생 안전과 원활한 시험 운영을 위한 지원 대책을 점검했다.

16일 하남시에 따르면 시는 이날 이현재 시장과 심상웅 광주하남교육지원청 교육장, 오지형 하남경찰서장, 장동권 하남소방서장 등이 참석한 가운데 화상회의를 열고 수능 당일 교통혼잡과 소음, 응급상황 등에 대한 기관별 대응 방안을 논의했다.

▲수능 대비 화상회의 모습 ⓒ하남시

이날 회의에서는 시험장 주변 교통관리와 수험생 긴급 수송, 영어 듣기평가 시간대 소음 방지, 응급환자 발생 시 신속한 대응 등이 중점적으로 다뤄졌다.

특히 AI 스마트안경과 초소형 카메라 등 첨단기기를 이용한 부정행위 우려에 대해서도 논의했다. 교육지원청은 관련 기기를 활용한 사전 교육과 시험장별 판별 인력 배치, 반입금지 물품 점검 등을 통해 부정행위를 예방할 계획이다.

경찰과 소방도 시험장 주변 교통관리와 긴급 수송, 안전점검 및 응급환자 이송 등에 적극 협력하기로 했다.

이현재 시장은 “수험생들이 작은 불편이나 돌발상황으로 시험에 지장을 받지 않도록 관계기관과 함께 세심하게 대비하겠다”며 “모든 수험생이 공정하고 안전한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 협력체계를 강화하겠다”고 말했다.