민형배 전남광주시장, 시의원 5분 발언 도중 "큰소리치지 마세요" 고성 항의

민형배 전남광주통합특별시장이 시의원의 5분 발언 도중 고성을 지르며 항의하는 초유의 사태가 벌어졌다. 시의회는 즉각 유감을 표하고 시장의 공식 사과를 촉구했다.

16일 열린 전남광주통합시의회 제5회 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언에 나선 전경선 의원(더불어민주당·목포5)은 "시장이 약속한 '전문성, 자율성, 안정성'의 인사 원칙이 현장에서 전혀 지켜지지 않고 있다"고 비판에 나섰다.

▲전경선 전남광주통합특별시의원이 16일 제5회 제2차 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 진행하고 있다.2026.11.16ⓒ전남광주통합특별시의회 영상회의록

전 의원은 "원전안전팀장에는 사회복지직을, 재난안전대응팀장에는 수의직을 배치했다"며 "방사능 방재와 재난 대응의 최일선에 해당 분야 경험이 전무한 직원들이 배치된 것"이라고 질타했다. 그는 "만약 인명피해라도 발생하면 누가 책임질 것이냐"고 따져 물었다.

약 2조 원 규모의 공사를 총괄하는 종합건설본부의 수장이 직전까지 인공지능 산업실장을 지낸 '행정 전문가'라는 점도 도마 위에 올랐다. 전 의원은 "행정사무감사 본부장이 자기 조직의 사업을 직접 설명하지 못하고 매 질문마다 담당자에게 답변을 넘기기 바빴다"며 "이것이 시장이 말한 적재적소 배치인가"라고 꼬집었다.

그러면서 "이러한 인사는 직렬과 경력, 전공 분야를 고려해 공무원을 임용하도록 한 지방공무원법 위반"이라며 "민형배 시장은 스스로 세운 전문성, 자율성, 안정성, 법과 원칙, 적재적소 기준대로 하라"고 촉구했다.

이를 듣던 민형배 시장은 갑자기 전 의원을 향해 "큰소리치지 마세요"라고 소리쳤다.

발언권을 얻지 않은 상태에서 예상치 못한 시장의 돌발 행동이 나오자 본회의장은 웅성거리기 시작했고, 전 의원은 의사진행발언에서 송형곤 의장에게 시장의 부적절한 발언이 있었다고 문제를 제기했다. 본회의 후에도 전 의원과 민 시장간 언쟁은 계속됐다.

▲민형배 전남광주통합특별시장이 16일 시의회 본회의에서 '2027년도 전남광주통합특별시 예산안'에 대한 제안 설명을 하고 있다.2026.11.16ⓒ전남광주통합특별시의회 영상회의록

결국 전남광주통합특별시의회는 의원 일동 명의로 성명을 내고 시장의 행위에 대해 깊은 유감을 표했다.

시의회는 성명에서 "의원의 발언에 동의하지 않을 수는 있으나, 정해진 절차를 지키지 않고 발언권도 없이 큰소리로 항의하는 것은 본회의장의 질서를 해치고 의회를 존중하지 않는 행동"이라고 비판했다.

이어 의회는 민형배 시장에게 이번 언행에 대한 공식적인 사과와 재발 방지를 위한 책임 있는 자세를 촉구했다.

의회는 "의견이 다를수록 필요한 것은 더 큰 목소리가 아니라, 더 깊은 존중"이라며 "그것이 특별시민을 존중하는 첫걸음"이라고 덧붙였다.

전 의원은 <프레시안>과 통화에서 "자유 발언은 온전히 의원의 시간인데 시장이 야유성 발언을 하는 것은 매우 부적절했다"며 "본회의장에서 의원을 상대로 고성을 지르는 것은 전례가 없던 일"이라고 비판했다.