김동진 전 대한체육회 이사, ‘허위 보도·카톡 유포’ 인터넷언론 기자 등 고발

전북특별자치도체육회장 선거 출마를 선언한 김동진 전 대한체육회 이사가 자신을 겨냥해 허위 기사와 칼럼을 작성하고 이를 선거인단이 모인 단체 카카오톡방에 유포한 지역 인터넷 신문과 소속 기자들을 전북특별자치도선거관리위원회(이하 도선관위)에 고발했다.

김 전 이사 측은 16일 도선관위에 고발장을 제출하고, 해당 언론사의 편향적 보도와 기사 유포 행위가 공공단체등 위탁선거에 관한 법률상 낙선 목적 허위사실 공표 및 후보자 비방에 해당하는지 철저히 조사해 달라고 요청했다고 밝혔다.

김 전 이사 측에 제출한 고발장에 따르면 해당 언론사 선임기자 A씨와 기자 B씨는 김 전 이사가 출마를 공식 선언한 지난 11일 저녁, 자사 인터넷 홈페이지 스포츠면에 2시간 간격으로 연이어 칼럼과 기사를 게재했다.

이들은 근거 없는 전언을 내세워 김 전 이사의 과거 이력을 언급하며 허위사실을 적시하고 도지사 인수위원회 인선 과정에서도 과거 전력 시비로 낙마했다는 허위 사실을 공표한 뒤 체육회장 후보에서 자진 사퇴해야 한다고 촉구한 것으로 알려졌다.

특히 해당 기사를 작성한 해당 언론사 관계자는 기사와 칼럼을 체육계 관계자와 종목단체 회장 등이 참여한 여러 카카오톡 단체 대화방에 직접 게시하거나 전파했다는 의혹도 제기됐다.

▲지난 제37대 전라북도체육회장 선거 투표장 모습. ⓒ프레시안

지방체육회장 선거 규정상 회원종목단체 회장은 당연직 선거인단에 포함되어 직접 투표권을 행사하는 핵심 유권자라는 점에서, 선거인단 대화방 내 기사 유포는 선거 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안으로 꼽힌다.

김 전 이사 측은 고발장을 통해 해당 언론사가 출마 선언 당일 충분한 사실 확인이나 반론권 보장 없이 허위 사실을 집중적으로 다뤘다고 지적했다.

김 전 이사 측은 문제가 된 기사와 칼럼, 인터넷 게시 화면, 카카오톡 단체 대화방 전송 시각과 유포 경로 등을 고발장과 함께 증거 자료로 제출했다.

김 전 이사 측은 “언론의 공적 검증과 비판 기능은 존중하지만, 특정 후보자에 대한 허위·부정적 기사를 반복적으로 작성한 뒤 당연직 선거권자인 종목단체 회장들이 참여한 단체 대화방에 직접 유포했다면 단순 보도의 범위를 넘어선 선거 개입”이라며 “이번 고발은 언론의 정당한 취재를 막기 위한 것이 아니라 선거를 앞두고 자행된 허위사실 유포와 조직적 선거 개입 여부를 가리기 위한 것”이라고 밝혔다.

한편 도선관위는 제출된 고발장과 증거자료를 검토한 뒤 사실관계 확인과 법률위반 여부에 대한 조사에 착수할 전망이다.