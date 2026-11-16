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정명근 화성시장, 시립화성 실버드림센터 건립현장 점검

김원태 기자  |  기사입력 2026.11.16. 16:40:56

정명근 화성특례시장이 16일 만세구 향남읍 하길리에 건립 중인 ‘시립화성 실버드림센터’를 방문, 개원 준비 상황을 점검했다.

화성특례시에 따르면 시립화성 실버드림센터는 지하 1층~지상 3층, 연면적 6601㎡ 규모의 공공 노인요양시설로, 치매전담실 18명을 포함해 총 110명을 수용할 수 있다. 25명 정원의 치매전담 주간보호센터도 갖췄으며, 2024년 12월 착공해 올해 준공을 앞두고 있다. 운영은 사회복지법인 지구촌사회복지재단이 맡는다.

▲정명근 화성특례시장(오른쪽)이 ‘시립화성 실버드림센터’ 현장 관계자들과 시설 안전 및 어르신 이용 편의에 대해 의견을 나누고 있다. ⓒ화성특례시

정 시장은 이날 화성도시공사로부터 공사 추진 상황을 보고받고 물리치료실과 주간보호센터, 식당, 요양실, 간호사실 등 주요 시설을 둘러보며 어르신들의 생활환경과 이용 편의성을 살폈다.

시는 개원에 필요한 행정절차와 운영 준비를 진행하고 있으며, 입소자 우선모집은 오는 23일부터 29일까지, 일반모집은 오는 30일부터 다음 달 20일까지 실시한다. 입소는 내년 1월 이후 순차적으로 진행할 예정이다.

정명근 시장은 “어르신들이 안심하고 생활할 수 있도록 시설의 안전성과 이용 편의는 물론 안정적인 돌봄서비스 운영체계까지 꼼꼼히 준비하겠다”며 “공공요양시설로서 지역사회와 협력해 시민들이 체감할 수 있는 돌봄서비스의 질을 높이겠다”고 말했다.

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김원태

김원태 기자

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경기인천취재본부 김원태 기자입니다.

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