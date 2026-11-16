인천도시공사, 대한민국 조경대상 국가유산청장상 수상

인천도시공사(iH)가 조성한 인천검단지구 택지개발사업 2-1공구 조경공사가 조경 분야의 우수성을 인정받아 ‘2026년 제16회 대한민국 조경대상’에서 국가유산청장상을 수상했다.

iH는 지난 13일 열린 시상식에서 국가유산청장상을 받았다고 16일 밝혔다. 수상작인 검단 2-1공구 조경공사는 약 17만6000 평 규모로, 2024년 근린공원과 어린이공원, 녹지 등을 조성해 검단신도시 입주민들에게 쾌적한 주거환경과 녹색 휴식공간을 제공하고 있다.

▲대한민국 조경대상 국가유산청장상 시상식 모습 ⓒ인천도시공사

iH는 시상식과 함께 열린 ‘제1회 대한민국 조경박람회’에서도 홍보 부스를 운영하며 검단 2-1공구 조경공사와 지역 문화유산, 검단둘레길 등을 소개해 관람객들의 관심을 모았다.

류윤기 iH 사장은 “검단 2-1공구 조경공사가 권위 있는 조경대상을 수상해 기쁘다”며 “앞으로도 시민들이 일상에서 누릴 수 있는 조경 공간을 확대해 자연과 경관, 문화가 어우러지는 지속가능한 녹색도시 인천을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 제1회 대한민국 조경박람회는 국토교통부와 과천시가 공동 주최하고 환경조경발전재단이 주관해 지난 13일부터 14일까지 정부과천청사 시민광장 일대에서 열렸다.