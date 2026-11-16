이천시, 경기대와 반도체 특화 대학원 유치 협력 논의

경기 이천시가 경기대학교와 반도체 연구단지 조성과 전문인력 양성을 위한 협력 강화에 나섰다.

이천시는 지난 13일 경기대학교 수원캠퍼스를 방문해 반도체 특화 대학원 유치와 지역 첨단산업 전문인력 양성을 위한 협력방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

▲반도체 특화 대학원 유치 간담회 참석자들 기념촬영 ⓒ이천시

이번 방문은 시가 추진 중인 15만 평 규모의 반도체 연구단지 조성과 연계해 대학의 교육·연구 역량을 활용하고, 지역 반도체 산업의 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

간담회에는 성수석 이천시장과 김현수 경기대 총장 직무대행을 비롯한 두 기관 관계자들이 참석해 반도체 연구단지 내 대학원 교육·연구시설 설치, 석·박사급 전문인력 양성, 기업 수요 맞춤형 교육과정 운영, 산학연 공동연구 활성화 등을 논의했다.

이어 경기대 반도체학과의 교육·연구 현황을 공유하고 실습시설을 둘러보며 산업현장과 연계한 실무형 교육 및 공동연구 확대 가능성을 살폈다.

성수석 시장은 “반도체 산업의 미래 경쟁력은 우수한 전문인력과 연구개발 역량 확보에 달려 있다”며 “경기대와 협력해 반도체 특화 대학원 유치 기반을 마련하고 이천시를 산학연 혁신거점으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편, 이천시는 반도체 연구단지에 연구개발과 교육, 기업지원 기능을 집적하고 대학 및 연구기관과의 협력을 확대해 지역 반도체 산업 경쟁력을 강화할 계획이다.