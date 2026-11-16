수능 D-3…광주 지역 1만7천 수험생 위해 '특별 수송작전' 돌입

2027학년도 대학수학능력시험에 대비해 전남광주통합특별시가 1만 7071명의 수험생을 위해 대대적인 특별교통대책을 가동한다.

전남광주통합특별시는 오는 19일 광주지역 40개 시험장에서 수능을 치르는 수험생들이 안전하고 편안하게 시험장에 도착할 수 있도록 시와 5개 자치구, 경찰 등 18개 기관·단체가 총력 지원에 나선다고 16일 밝혔다.

이를 위해 시와 5개 자치구는 각각 교통상황실을 운영하며, 공무원, 경찰, 모범운전자회 등 총 462명의 인력을 시험장 주변과 주요 도로에 투입한다.

▲수능일인 13일 오전 광주 서구 서석고 앞에서 광주경찰의 도움으로 도착한 수험생이 빠르게 고사장을 향하고 있다.2025.11.13ⓒ프레시안(김보현)

수능 당일 오전 6시부터 시험장 반경 2㎞ 이내 간선도로의 교통 소통을 집중 관리하고, 시험장 주변 200m 이내에는 불법 주정차 단속을 강력히 실시해 원활한 교통 흐름을 확보할 계획이다.

대중교통 이용 편의도 높인다. 시내버스 기·종점 10곳과 시험장 인근 지하철역 7곳에 질서요원 52명을 배치해 정시 운행을 관리한다. 특히 시험장을 경유하는 버스 안에는 정차할 정류소를 알려주는 안내문을 부착해 수험생들의 혼선을 막는다.

몸이 불편한 장애인 수험생은 교통약자이동지원센터에 사전 예약하면 교통약자 전용 택시를 이용해 시험장까지 이동할 수 있다.

만일의 사태를 대비한 긴급 수송 체계도 가동된다. 시험 입실 시간에 임박한 '지각생'이 112나 119에 신고하면, 인근에 대기 중인 순찰차나 구급차가 출동해 시험장까지 '사이렌 호송'에 나선다.

한편 원활한 시험 진행을 위해 이날 공공기관의 출근 시간은 오전 10시로 1시간 늦춰진다. 영어듣기평가가 진행되는 오후 1시 10분부터 25분간은 모든 항공기의 이착륙이 전면 통제되며, 시내버스와 택시 등에는 경적 자제를 요청했다.

김영선 통합교통국장은 "수험생들이 시험에만 집중할 수 있도록 교통 지원에 최선을 다하겠다"며 "시민들께서도 시험장 주변 운행 시 서행하고 경적 사용을 자제하는 등 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.