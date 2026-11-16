평택국제자동차부두, 누적 처리 1000만대 돌파…아시아 물류허브 도약 추진

평택국제자동차부두㈜가 개장 18년 만에 자동차 누적 처리량 1000만대를 돌파했다. 회사는 이를 계기로 평택항을 아시아 자동차 물류의 핵심 거점으로 육성하겠다는 중장기 비전을 내놨다.

평택국제자동차부두㈜는 16일 평택항에서 자동차 누적 처리량 1000만대 달성 기념식을 개최했다고 밝혔다.

▲16일 평택국제자동차부두(주)가 자동차 누적처리량 1천만대 기록을 달성하고 있다.ⓒ프레시안(김재구)

행사에는 이홍규 대표이사를 비롯해 최원용 평택시장, 전재훈 평택지방해양수산청장, 현대·기아차와 메르세데스-벤츠, 토요타 등 주요 고객사 관계자와 임직원 등 300여명이 참석했다.

2008년 3개 선석으로 운영을 시작한 평택국제자동차부두㈜는 이날까지 누적 자동차 처리량 1000만대를 기록했다.

회사는 이번 성과를 바탕으로 완성차 수출입 기능을 넘어 아시아 전역을 연결하는 자동차 물류 거점으로 도약한다는 계획이다.

기념식은 1000만 번째 차량 기념행사와 중장기 비전 선포, 회사 발전사를 담은 영상 상영, 우수 임직원 표창 등의 순서로 진행됐다.

이홍규 대표이사는 "누적 1000만대 달성은 고객사와 현장에서 헌신한 임직원들이 함께 이뤄낸 성과"라며 "이를 새로운 출발점으로 삼아 글로벌 공급망 확대를 추진하고 아시아 자동차 물류의 핵심 허브를 완성하겠다"고 말했다.

최원용 평택시장은 "2008년 3개 선석 개장 이후 오늘에 이르기까지 놀라운 성과를 이뤘다"며 "자동차 1000만대 처리는 현장에서 땀 흘린 근로자들의 노력 덕분"이라고 축하했다.

이어 "그동안 축적한 경험과 역량을 바탕으로 앞으로 누적 2000만대 처리도 기대한다"고 밝혔다.

전재훈 평택지방해양수산청장은 "18년 만의 자동차 1000만대 처리는 단순한 물동량 수치가 아니라 변화하는 자동차 산업의 흐름을 읽고 대응해 온 결과"라며 "차량 한 대 한 대를 안전하게 관리한 현장 근로자와 협력업체, 통관·운송 분야 종사자들의 노력이 만든 성과"라고 평가했다.

전 청장은 평택항의 경쟁력으로 자동차 제조업체가 인근에 밀집해 있고 자동차 전용부두 5개가 운영되는 점, 국내 최대 소비시장인 수도권을 배후에 둔 점 등을 꼽았다.

이를 바탕으로 평택항이 국내 자동차 처리 항만 1위의 입지를 확보했다고 설명했다.

평택국제자동차부두㈜는 이번 1000만대 달성을 발판으로 항만 인프라와 운영 역량을 강화하고 글로벌 자동차 물류 네트워크를 확대해 아시아 모빌리티 허브로 도약한다는 방침이다.