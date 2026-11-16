‘수능 D-3’… 경기교육청 "수험생들의 정직한 노력을 지키겠습니다"

최근 각종 시험이 치러지는 현장에서 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 스마트안경을 활용한 부정행위가 잇따라 적발되고 있는 가운데 ‘2027학년도 대학수학능력시험’을 사흘 앞둔 경기도교육청이 수험생들의 정직한 노력을 지키기 위한 대책을 마련했다.

도교육청은 신종 부정행위의 원천 차단을 위한 현장 대응 체계를 가동한다고 16일 밝혔다.

▲경기도교육청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

도교육청이 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능을 앞두고 AI 스마트기기를 활용한 부정행위로 인한 혼란을 예방하기 위해 마련한 ‘경기도교육청 수능 스마트안경 대응 방안’은 도내 351개 수능시험장별로 ‘2인 1조’의 지원 인력을 배치해 스마트안경 의심 사례를 전문적으로 판별할 계획이다.

지원 인력은 교감 및 장학사로 구성된 ‘경기도 감독관’ 351명과 도교육청이 파견하는 ‘경기도교육청 지원 인력’ 351명 등 총 702명이다.

도감독관은 수능 당일 시험이 시작되기 전 각 시험실별 감독관이 스마트안경을 착용 중인 것으로 의심되는 수험생을 발견할 경우 현장에서 즉각 실물 확인과 판단을 지원한다.

또 도교육청 지원 인력은 의심 사례 발생 시 신속한 현장 대응과 함께 시험지구 및 도교육청 상황실과의 비상 연락 업무를 전담한다.

부정행위 해당 여부에 대해 현장 판단이 어려운 경우에는 도교육청과 교육부 및 한국교육과정평가원 상황실에 추가 확인을 요청할 수 있도록 했다.

도교육청은 수험생이 안심하고 시험에 집중하며 실력을 발휘할 수 있는 공정한 환경을 구축하기 위해 지난 13일 ‘수능 파견감독관 연수’를 진행, 시험실에서 스마트안경을 판별하는 방법 등을 교육한 바 있다.

이와 함께 수능 전날인 오는 18일 수험생을 대상으로 스마트안경 관련 영상 자료와 브로슈어로 유의사항을 안내하고, 시험 감독관을 대상으로 상황별 대처 요령 연수를 진행할 예정이다.

▲안민석 경기도교육감은 16일 자신의 SNS를 통해 ‘2027학년도 대학수학능력시험’에서 스마트안경을 활용한 부정행위의 원천 차단을 약속했다. ⓒ안민석 페이스북

이 같은 조치에도 시험 도중 스마트안경을 착용·사용하거나 감독관의 확인 요구에 불응하는 수험생에 대해서는 ‘고등교육법’ 등에 따른 부정행위 3호(반입 금지 물품 반입·사용)로 간주, 당해 시험 무효 및 다음 연도 응시 자격 1년 정지 처분과 함께 형사처벌을 위한 고발 및 수사 의뢰 등 무관용 원칙으로 엄정 대응할 방침이다.

이와 관련해 안민석 교육감은 이날 자신의 SNS를 통해 "수험생의 정직한 노력을 끝까지 지키겠다"고 밝혔다.

안 교육감은 "수능을 사흘 앞두고 잇달아 터져 나온 AI 기기 이용 부정행위 소식에 수험생과 학부모님의 걱정이 클 것"이라며 "대통령께서 부정행위를 원천 차단할 수 있도록 범정부 차원의 종합대책을 마련하라고 지시했듯이, 수능 관리의 한 축을 맡은 교육감으로서 이 상황을 무겁게 받아들인다"고 말했다.

이어 "도교육청은 도내 모든 시험장에 교감·장학사 351명을 도감독관 및 교육청 직원 351명을 2인 1조로 배치해 빈틈 없는 부정행위 대응 체계를 마련했다"며 "정직하게 흘린 땀이 정당하게 평가받도록 하는 것이 교육청의 책임인 만큼, 시험장에 들어서서 나가는 순간까지 편안한 마음으로 제 실력을 발휘할 수 있도록 시험장 환경과 상황을 세심히 살피겠다"고 약속했다.

한편, 교육부의 ‘2027학년도 수능 수험생 유의사항’에 따르면 스마트안경과 스마트워치를 포함한 스마트기기를 비롯해 휴대전화와 블루투스 기능이 있는 이어폰 등 모든 전자기기는 시험장에 반입할 수 없다.

전자기기를 시험장에 가져온 경우에는 감독관의 지시에 따라 1교시가 시작되기 이전에 주어지는 시험장 반입금지 물품 수거 시간에 제출해야 하며, 이를 위반할 경우 해당 시험은 무효 처리된다.