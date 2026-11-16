정영두 김해시장 "동북아 물류플랫폼 도약에 최선"

"김해시는 정부의 5극 3특 국가균형성장 정책과 연계해 김해 동북아 물류플랫폼을 동남권의 핵심 성장거점으로 육성하겠습니다."

정영두 김해시장은 16일 롯데호텔앤리조트김해 1층 가야홀 '2026 김해동북아 물류프랫폼 정책세미나'에서 이같이 피력했다.

정 시장은 "2022년부터 이어온 동북아 물류플랫폼 정책세미나는 김해의 미래 성장동력을 발굴하고, 동남권 물류산업의 새로운 발전 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 소통의 장으로 자리매김하고 있다"고 밝혔다.

▲정영두 김해시장이 '2026 김해동북아 물류프랫폼 정책세미나'에서 개회사룰 하고 있다. ⓒ프레시안(조민규)

정 시장은 또 "올해는 5극 3특·북극항로 시대·김해 동북아 물류플랫폼의 실현을 위한 국가·지자체 역할을 주제로 국가균형성장 정책과 변화하는 글로벌 물류환경 속에서 김해 동북아 물류플랫폼의 실현방안을 논의하고자 한다"고 덧붙였다.

그러면서 "김해시는 이러한 변화에 선제적으로 대응하고 동남권을 넘어 세계와 연결되는 글로벌 복합물류거점으로 도약하고자 동북아 물류플랫폼 조성사업을 역점적으로 추진하고 있다"고 의미를 부여했다.

정 시장은 "오늘날 세계 물류 환경은 글로벌 공급망 재편·첨단 물류기술의 발전·북극항로 개척 등으로 새로운 전환점을 맞이하고 있다"며 "가덕도신공항과 진해신항의 조성은 공항·항만·철도를 연계한 트라이포트(Tri-Port) 물류체계 구축과 동남권의 물류 경쟁력을 한 단계 높일 중요한 기회이다"고 말했다.

정 시장은 "올해 4월 '국제물류진홍지역 지정 및 육성에 관한 특별법'이 제정·공포되면서 동북아 물류플랫폼 조성을 위한 중요한 제도적 기반이 마련되었다"고도 밝혔다.

즉 그동안 구상해 온 물류플랫폼 사업을 구체화하고 국가 자원의 정책적 지원과 협력을 이끌어 낼 수 있는 의미있는 진전이다는 것.

정 시장은 "이제는 마련된 제도적 기반을 토대로 국제물류진홍지역 지정과 국가계획 반영 등 후속과제를 착실히 추진하겠다"면서 "국가와 지방자치단체가 긴밀히 협력해 사업의 실현 가능성을 높여 나가겠다"고 말했다.

정영두 시장은 "오늘 제시되는 전문가 여러분의 고견과 정책 제언을 적극 검토하겠다"고 하면서 "동북아 물류플랫폼이 국가전략 물류거점으로 도약할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.