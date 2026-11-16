인천교통공사, 수능 당일 특별수송대책 가동…수험생 이동 지원

인천교통공사가 오는 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 안전하고 원활한 시험장 이동을 위해 특별수송 종합안전대책을 시행한다.

16일 인천교통공사에 따르면 공사는 시험장 인근 1·2·7호선 26개 역에 지원인력 104명을 추가 배치해 개찰구 안내와 승강장 질서 유지, 시험장 위치 안내 및 긴급 상황 대응 등을 지원한다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

또한 열차 지연과 고장 등 돌발 상황에 대비해 인천도시철도 1·2호선에 비상대기열차 3편성을 운영하고, 열차 운행 지원반 14명을 배치한다. 시험 전에는 차량과 시설물에 대한 특별점검도 실시할 계획이다.

장애인 수험생을 위한 이동 지원도 마련했다. 인천교통약자이동지원센터(반디콜)에 등록된 수험생과 동반 보호자를 대상으로 시험 당일 오전 6시부터 오후 10시까지 이동지원차량을 무료 운행한다.

이용 가능 지역은 인천 전 지역(강화·영종·옹진 포함)과 서울 강서구, 경기 시흥·김포·부천 인접 지역이다. 이용 희망자는 반디콜 콜센터(1577-0320)를 통해 사전 예약하거나 당일 즉시콜로 신청하면 된다. 차량 이용 시 수능 응시표를 지참해야 한다.

최정규 인천교통공사 사장은 “수험생들이 그동안 쌓아온 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 안전하고 정확한 교통서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.