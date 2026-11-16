[김포 소식]온라인 주민 의견조사…“우리 동네 돌봄, 여러분의 의견을 들려주세요” 등

ⓒ김포시

◇온라인 주민 의견조사…“우리 동네 돌봄, 여러분의 의견을 들려주세요”

김포시는 2027년 의료·요양·돌봄 통합지원 지역계획 수립을 위해 23일까지 주민 의견조사를 실시한다.

시는 이번 조사에서 실태조사만으로는 파악하기 어려운 생활 속 돌봄 공백과 서비스 이용 불편에 관한 의견을 듣고, 이를 바탕으로 지역 여건에 맞는 지원 방안을 마련할 방침이다.

의료·요양·돌봄 통합지원은 보건의료·건강관리·요양·생활지원 등을 연결해 대상자가 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 돕는 사업이다. 대상은 65세 이상 노인과 장애 정도가 심한 65세 미만 지체·뇌병변 장애인 가운데 일상생활을 유지하기 어려워 의료·요양·돌봄을 복합적으로 지원받아야 하는 사람이다.

이번 의견조사에는 통합지원 대상 여부와 관계없이 당사자와 가족·보호자, 관계 기관 종사자는 물론 관심 있는 김포시민이면 누구나 참여할 수 있다. 당사자와 보호자는 생활 경험을, 기관 종사자는 현장 경험을 바탕으로 의견을 제시하면 된다.

주요 조사 내용은 △집에서 생활을 이어 가기 위해 필요한 보건의료·건강관리·일상생활 지원 △서비스 정보 확인과 신청·이동 과정의 어려움 △지원 시간·자격·내용 등에서 발생하는 돌봄 공백 △앞으로 필요한 지원과 개선 방향이다.

참여자는 식사·가사와 이동의 어려움, 집에서 건강관리가 필요했던 경험 등 생활 속에서 겪은 일을 바탕으로 의견을 자유롭게 낼 수 있다.

참여하려는 시민은 김포시 공식 누리집의 조사 안내나 홍보물의 정보무늬(QR코드)로 온라인 설문에 접속해 응답하면 된다. 시는 참여자 가운데 60명을 추첨해 답례품을 지급할 예정이다. 이번 조사는 돌봄 서비스 신청과는 별개로 진행된다.

시는 수렴한 의견을 실태조사 결과와 함께 분석해 지역 내 돌봄 수요와 서비스 공백을 파악하고, 그 결과를 2027년 통합지원 지역계획의 추진 방향과 세부 사업에 반영할 계획이다.

◇지역사회보장협의체 전국대회 최우수상 수상

김포시가 12일 정부세종컨벤션센터에서 열린 ‘제20회 지역사회보장협의체 전국대회’에서 읍면동 지역사회보장협의체 운영 우수사례 부문 최우수 지방자치단체로 선정, 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

보건복지부가 주최한 이번 대회에서 김포시의 수상을 이끈 사업은 사우동 지역사회보장협의체의 ‘편의점과 함께하는 복지플러스, 사우다온 편의점’으로, 단골 주민을 자주 만나는 편의점 종사자가 이웃의 건강이나 일상에 생긴 변화를 먼저 알아차릴 수 있다는 점에서 출발했다.

사우동 지역사회보장협의체는 지난 7월 지역 편의점과 업무협약을 맺고, 도움이 필요한 이웃을 발견했을 때 알리는 방법과 지원 절차를 마련했다.

편의점 종사자가 위기 징후를 발견해 사우동 행정복지센터에 알리면 협의체와 행정복지센터가 해당 가구를 방문해 상담하고 필요한 복지서비스를 연결하는 방식이다. 식료품이나 생필품이 필요한 주민에게는 협약 편의점에서 쓸 수 있는 바우처(이용권)를 제공해 물품을 직접 고를 수 있도록 하고, 지원 이후에도 지속적으로 안부를 살피며 돌봄을 이어간다.

김포시는 오는 12월 4일 지역사회보장협의체 성과보고회에서 사우동의 운영 경험을 공유한다. 다른 읍면동 협의체도 지역 여건에 맞게 활용할 수 있도록 동네 편의점과 협력하는 방법과 제보 이후 방문 상담·복지 지원으로 이어지는 과정을 소개할 예정이다.

◇김주영 국회의원, ‘청년의 일과 삶을 묻다’ 청년 간담회 개최

김주영 국회의원(더불어민주당 김포시갑) 과 한국노총 성수유니온랩이 공동주최하는 ‘청년의 일과 삶을 묻다’청년 간담회가 17일( 오전 10시 성수동 카페 모리티아에서 개최된다.

최근 청년 고용 한파가 지속되는 가운데 과로와 무급노동, 직장 내 괴롭힘 등 청년 일자리의 질적 문제도 심각해지고 있습니다. 지난 국정감사에서 김주영 의원실과 한국노총 성수유니온랩이 공동으로 실시한 ‘서울시 2030 임금근로자 실태조사’결과, 연장·야간·휴일근로 경험이 있다고 답한 노동자 중 57.1%가 수당을 제대로 지급받지 못 한 것으로 나타났다. 이외에도 청년노동자 10명 중 8명이 번아웃을 경험한 적이 있다고 답하는 등 청년이 처한 열악한 노동실태가 드러났다.

이에 이번 간담회에서는 고용과 노동의 관점에서 청년 당사자들의 목소리를 듣고 청년 고용문제 해결과 노동실태 개선을 위한 정책적 해결책을 모색할 예정이다.

발제자로는 한국노총중앙연구원 황수연 박사가, 토론자로는 취업 준비 중 청년, 성수동 소재 사업장 근무 경험자, 사회 초년생 등 취업 과정에서 어려움을 겪었거나 노동권 침해를 경험한 청년들이 참석한다. 아울러 윤현진 고용노동부 청년보좌관이 청년 노동현장의 주요 사례를 공유할 예정이다.