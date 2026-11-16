'수원 마약 좀비' 영상 속 30대 남성 징역 4년 구형

사회관계망서비스(SNS)에서 이른바 '수원 마약 좀비' 영상으로 알려진 30대 남성에게 공소청이 징역 4년을 구형했다.

16일 수원지법 형사11단독 지선경 판사 심리로 열린 A씨의 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 혐의 결심공판에서 공소청은 징역 4년과 추징금 20여만원을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

▲수원광역공소청·수원지방공소청 청사 전경. ⓒ프레시안(전승표)

같은 혐의로 기소된 지인 B씨에게는 징역 6개월과 추징금 2만원을 구형했다.

검사는 "피고인은 동종 전력이 다수 있음에도 범행을 반복했다"고 구형 이유를 밝혔다.

A씨 변호인은 최후변론에서 A씨가 깊이 반성하고 있다며 선처를 호소했다. 변호인은 "영상이 촬영될 당시에는 마약을 투약하지 않았고, 우측 견갑골 통증 치료를 위해 주사를 맞은 상태에서 스트레칭하던 모습이 언론에 보도돼 큰 충격을 받은 것으로 안다"고 말했다.

이어 "초기에는 마약 투약 혐의를 부인했지만 이후 사실대로 진술하고 수사에 적극 협조했다"며 정신과 치료가 필요한 사정 등을 고려해 달라고 요청했다.

A씨는 "영상이 촬영될 당시에는 마약을 하지 않았고 이후 정신적 충격이 컸다"며 "잘못한 부분을 깊이 반성하고 있다"고 말했다. B씨도 "다시는 이런 일을 하지 않겠다"고 선처를 구했다.

A씨는 올해 4월 필로폰 등을 투약하고 7월 자신의 주거지에 필로폰을 보관한 혐의로 기소됐다. 또 5월 B씨로부터 향정신성의약품을 받아 투약하고, 6월에는 B씨에게 해당 약물을 건넨 혐의도 받는다.

앞서 A씨는 지난 6월 22일 수원시 권선구의 한 아파트 단지 버스정류장 인근에서 등을 구부리고 양팔을 늘어뜨린 채 비틀거리는 모습이 담긴 영상이 확산하면서 마약 투약 의혹을 받았다.

A씨는 다음 날인 23일 마약 간이검사에서 필로폰 양성 반응이 나와 긴급체포됐으나, 소변 검사에서 음성 판정을 받아 석방됐다.

그러나 이후 국립과학수사연구원의 모발 정밀검사에서 양성 반응이 나오면서 경찰 수사를 받았다. 경찰은 주거지 압수수색 등을 통해 추가 혐의를 확인한 뒤 A씨를 다시 구속했다.

재판부는 다음 달 24일 A씨 등에 대한 선고 공판을 진행할 예정이다.