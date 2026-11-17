이철우 경상북도지사가 경북 농업의 미래 성장동력으로 K-푸드 세계화를 제시하며 농산물 생산 중심의 산업구조를 식품 가공과 문화·관광이 결합된 고부가가치 산업으로 전환해야 한다고 강조했다.

이 지사는 16일 농협 경북본부 대강당에서 도내 농·축협 조합장과 시·군지부장 등 160여 명을 대상으로 '경북 식품 세계화 전략'을 주제로 특별강연을 가졌다.

이날 강연에는 김주원 농협중앙회 경북본부장과 김진욱 NH농협은행 경북본부장, 서병진 대경사과원예농협 조합장 등이 참석해 경북 농업의 경쟁력 강화와 해외시장 진출 방안을 공유했다.

이 지사는 지난해 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국 음식에 대한 세계적 관심이 높아지고 있다는 점을 언급하며 경북이 농식품 수출의 전진기지로 도약해야 한다고 강조했다.

특히 전국 참외 생산량의 95%, 사과 생산량의 62%를 차지하는 경북의 농업 생산 기반을 핵심 경쟁력으로 꼽았다. 여기에 의성 세포배양식품 규제자유특구 등 첨단 식품산업 기반과 '수운잡방', '음식디미방'으로 대표되는 400년 전통의 식문화 자산을 결합한다면 세계시장에서 충분한 경쟁력을 확보할 수 있다는 구상이다.

이 지사는 "전 세계가 K-팝과 K-푸드에 열광하는 지금이 경북 농업이 세계로 나아갈 적기"라며 "농업은 식품산업으로 발전하고, 식품은 다시 문화와 관광, 콘텐츠로 연결돼야 한다"고 말했다.

이어 "세계인이 우리 음식을 먹고 그 맛을 찾아 경북까지 방문할 수 있도록 농협과 지역 농업계가 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.

이날 참석한 조합장들도 지역 농산물을 고부가가치 가공식품으로 육성해 해외 판로를 확대하는 한편, 고령화와 인구감소로 어려움을 겪는 농촌의 지속가능성을 높이는 데 힘을 보태기로 했다.

한편 이날 행사에서는 경북농협이 경상북도에 식품산업육성기금 1억 원을 전달해 의미를 더했다.

전달된 기금은 농촌지역 어르신들의 영양 불균형과 결식 문제를 해소하기 위한 '어르신 건강밥상 지원사업'에 사용될 예정이다. 이 사업은 지역 농산물을 활용해 어르신들에게 균형 잡힌 식사를 제공하는 것으로, 고령층의 건강 증진과 지역 농산물 소비 확대라는 두 가지 효과를 목표로 하고 있다.

경북도와 농협은 농식품 수출 경쟁력 강화와 함께 고령화로 어려움을 겪는 농촌 공동체의 생활 여건 개선에도 협력을 이어갈 방침이다.