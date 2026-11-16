"편파적인 왜곡 방송, 도지사실 무단 침입 등 업무방해 행위… 책임져야"

경기도, MBC 대상 언중위 조정 신청·형사 고발 등 ‘법적 대응’ 예고



"내년도 예산 편성 전, 의도적으로 특정 예산의 삭감 또는 삭감 검토 표현으로 사실 왜곡" 반발

▲홍은광 경기도 대변인은 16일 기자회견을 열고 내년도 본예산 편성과정에 대해 보도한 언론사에 대해 ‘편파적인 왜곡 방송’이라고 반발하며 법적 대응을 예고했다. ⓒ프레시안(전승표)

경기도가 내년도 예산 편성과 관련한 문화방송(MBC)의 보도에 대해 ‘편파·왜곡 방송’이라고 강하게 반발하며 법적 대응을 예고했다.

홍은광 도 대변인은 16일 기자회견을 열고 "MBC ‘스트레이트’는 전날(15일) ‘재정 비상 100일, 추미애는 왜?’라는 제목의 방송을 통해 내년도 본예산 편성 과정에 대한 사실을 왜곡, 편파적 내용으로 방송했다"며 "이에 앞서 취재진은 도지사실을 무단으로 침입하는 등 업무방해 행위도 저질렀다"고 밝혔다.

앞서 MBC ‘스트레이트’는 18분 분량의 해당 방송에서 추미애 지사가 취임한 지 한달 만인 8월 5일 ‘경기도 재정 비상 상황’을 공식 선언한 이후 ‘중증장애인 공공일자리 사업’과 ‘산후조리 지원 사업’ 등 장애인·보육·급식·농업 등 다양한 분야의 예산을 전액 또는 일부 삭감하고, 부서의 통·폐합 등을 추진하고 있다고 보도했다.

이에 대해 도는 MBC가 경기도의회와의 사전 협의용 예산 기초 자료를 확정된 예산처럼 다루고, 해당 방송을 예고하는 기사 및 예고 영상에 ‘무조건 삭감’이라는 표현을 사용해 도가 여러 민생 예산을 고의로 삭감한 것처럼 오인하도록 했다고 반발했다.

이와 함께 해당 방송과 관련해 지난 13일 사전에 협의되지 않은 상태에서 MBC 취재진이 도지사실에 무단으로 진입해 추 지사와의 인터뷰를 강압적으로 시도하고, 이 과정에서 추 지사의 진로를 방해했다고 주장했다.

홍 대변인은 "해당 예산안은 가용 재원이 예년의 40%대인 상황에서 조직 운영에 필요한 최소한만 담은 논의용 ‘빈칸 예산’이었음을 취재 과정에서 확실하게 설명했다"며 "추 지사가 수 차례에 걸쳐 ‘추가 재원 발굴로 민생 예산을 최우선 반영하겠다’고 밝혔음에도 불구, 특정 예산을 삭감한 것처럼 방송했다"고 설명했다.

또 "해당 방송을 위한 취재 과정에서는 추 지사가 명백하게 거절 의사를 밝혔음에도 도지사의 진로를 방해하면서까지 인터뷰를 시도한 뒤 이를 그대로 방송했다"며 "이는 시청자에게 부정적 인식을 심기 위한 명백한 의도로, 취재 대상을 존중하고 인권을 존중해야 하는 취재 윤리에도 맞지 않는다"고 강조했다.

그러면서 "지난 14일 MBC 측에 예고 영상과 취재 과정에 대한 시정과 사과 및 재발 방지책을 요구하는 공문을 보냈지만, 별도의 답변은 받지 못했다"며 왜곡·편파 보도에 대해 언론중재위원회 조정 신청 및 도지사실 무단 침입 등 업무방해 행위에 대한 고발 조치 계획을 공개했다.

홍 대변인은 "언론의 취재활동에 대한 적극적인 협조를 통해 도정을 소상하고 투명하게 알리며 소통하는 것은 도의 당연한 책무지만, 실정법을 넘어서는 부분은 용인할 수 없다"며 "앞으로도 도의회와의 사전 협의용 기초 자료를 바탕으로 ‘경기도가 관련 예산을 삭감했다’는 주장에 대해서는 동일한 기준으로 법적 조치를 할 수 밖에 없다"고 말했다.