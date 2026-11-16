강릉시, 오는 12월 31일까지 교통과태료 체납액 일제 정리 추진

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 지방재정의 안정적인 세입 확보와 성실 납세 분위기 조성을 위해 오는 12월 31일까지 하반기 교통과태료 체납액 일제 정리를 추진한다고 16일 밝혔다.

이를 위해 체납고지서와 독촉장, 압류예고서 등을 발송해 시민들의 자진 납부를 유도하고, 상습 체납 차량에 대해서는 자동차 등록번호판 영치와 예금, 급여, 부동산, 채권 등 재산 압류를 추진하는 등 집중 단속을 시행할 예정이다.

▲강릉시는 지방재정의 안정적인 세입 확보와 성실 납세 분위기 조성을 위해 12월 31일까지 하반기 교통과태료 체납액 일제 정리를 추진한다. ⓒ강릉시

또한 일시적인 경제적 어려움으로 과태료를 납부하기 어려운 체납자에게는 분할납부 방법 등을 안내해 탄력적으로 징수 활동을 펼치며 체납자의 경제적 부담을 완화할 방침이다.

신성기 교통과장은 “상습 체납 차량에 대한 집중 단속과 적극적인 자진 납부 홍보를 통해 체납액을 줄이고 안정적인 교통 세입 확보에 최선을 다하겠다”며, “시민들께서도 체납된 과태료를 확인하고 자발적으로 납부해 주시길 당부드린다”고 말했다.

교통과태료는 고지서가 없어도 시청 종합민원실 1층 31번 창구와 읍·면·동 주민센터를 방문해 카드로 납부할 수 있다. 또한 자동응답시스템이나 위택스를 통해서도 편리하게 납부할 수 있다.