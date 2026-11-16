'강릉학산오독떼기 전승발표회' 성황리에 개최

강릉학산오독떼기보존회(회장 동석범)는 16일 '잇다, 부르다, 이어가다: 2026 강릉학산오독떼기 전승발표회' 행사를 지역 주민과 학생, 보존회 회원 등 100여 명이 참여한 가운데 성황리에 개최했다.

이번 행사는 강릉학산오독떼기보존회가 주관하고 강릉시와 강원특별자치도가 후원했다. ‘잇다, 부르다, 이어가다’라는 주제에 걸맞게 강릉학산오독떼기 시연을 비롯해 지역민이 함께 어우러지는 다채로운 공연이 펼쳐져 따뜻한 화합의 장을 이뤘다.

▲강릉학산오독떼기보존회는 16일 '잇다, 부르다, 이어가다: 2026 강릉학산오독떼기 전승발표회' 행사를 지역 주민과 학생, 보존회 회원 등 100여 명이 참여한 가운데 성황리에 개최했다.ⓒ강릉시

특히 세대를 아우르는 참여로 큰 호응을 얻었다. 가야금 공연을 시작으로 구정초등학교 4학년 학생들과 금광초등학교 2학년 학생들의 생생한 전승 공연이 이어졌으며, 구정면 노인회의 초청공연과 강릉학산오독떼기보존회의 본공연이 더해져 행사의 의미를 더 깊게 만들었다.

강릉학산오독떼기는 강릉 지역의 소중한 무형유산으로, 이번 발표회는 우리 가락의 아름다움을 알리는 동시에 자라나는 세대에게 자연스럽게 전통의 가치를 전승하는 계기가 됐다.

김세용 문화유산과장은 “이번 전승발표회는 우리 시가 자랑스러워하는 무형유산이 세대를 넘어 단단하게 이어지는 현장을 직접 확인하는 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 지역공동체가 중심이 돼 소중한 전통문화를 굳건히 지켜갈 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.