전북특별자치도가 서울시와의 하계올림픽 공동 개최 협의를 마무리하고 2036년 하계올림픽 단독 유치 추진에 본격적으로 나선다.

전북자치도는 16일 입장문을 밝히고 "이달 말 국제올림픽위원회(IOC) 미래유치위원회를 대상으로 한 국가별 화상 발표 등 유치 일정이 다가옴에 따라 서울시와의 공동 개최 논의를 종료하고 '단독 개최'안 준비에 집중한다"고 밝혔다.

도에 따르면 지난 12일 이원택 전북도지사와 오세훈 서울시장이 만난 자리에서 양측은 현실적 여건과 입장을 존중해 별도의 합의 없이 공동 개최 협의를 마무리하기로 했다.

전북도는 그동안 서울시와의 공동 개최 방안을 중점적으로 논의해 왔으나, 이번 협의 종료에 따라 단독 개최안을 바탕으로 국제 유치 경쟁에 대응할 계획이다.

우선 이달 말 예정된 IOC 미래유치위원회 대상 화상 발표 준비에 총력을 기울일 방침이다. 도는 공동 개최 논의가 진행되는 동안에도 문화체육관광부와 대한체육회, 국제 스포츠 전문가 등과 함께 단독 개최안을 다듬으며 발표를 준비해 왔다고 설명했다.

도는 이를 보완해 발표의 완성도를 높이고, 2027년 3월 예정된 IOC 전략대화 대상 선정에도 적극 대응할 계획이다.

다만 서울시와의 경기시설 활용 등 협력은 이어간다. 전북도는 지난 9월 서울시와 체결한 잠실종합운동장 주경기장 등 시설물 사용 협약을 바탕으로 연대도시로서 광역적 협력을 지속할 방침이라고 밝혔다.