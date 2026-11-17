18일 새만금신공항 취소 항소심 선고를 앞두고 새만금신공항 건설 예정지인 수라갯벌에서 천연기념물 제330호이자 멸종위기 야생생물 1급으로 보호받고 있는 수달을 비롯해 희귀종인 흰이마기러기가 확인되면서 환경단체가 항소 기각을 요구하고 나섰다.

새만금신공항 백지화공동행동은 16일 새만금 수라갯벌에서 포착된 멸종위기 1급 수달 영상과 희귀종인 흰이마기러기의 무리가 촬영된 사진과 영상을 공개하면서 새만금신공항 취소항소심 재판부는 국토교통부의 항소를 기각해야 한다고 주장했다.

이 단체는 새만금 수라갯벌에서 처음으로 "큰기러기와 흰이마기러기 무리가 있는 장소에서 먹이를 찾는 모습이 포착됐다"면서 "그동안 수라갯벌 일대에서 발견된 발자국과 사체, 무인카메라 사진 등을 통해 수달의 서식을 확인한 바 있으나, 먹이 활동을 하는 모습이 긴 영상으로 뚜렷하게 촬영된 것은 이번이 처음"이라고 밝혔다.

새만금신공항 백지화공동행동에서는 시민들과 함께 18일 새만금신공항 취소항소심 판결선고를 앞두고 매일 아침 수라갯벌에 모여 집회를 갖고 있다.

이 단체는 "이번 영상은 지난 15일 집회를 마친 뒤 탐조 활동을 하던 중 카메라에 담겼다"고 설명했다.

수달은 주로 야간에 활동하기 때문에 그간 무인카메라나 배설물 등 흔적으로만 서식을 확인할 수 있었고, 빛이 있는 낮에 모습을 포착하기는 쉽지 않았다.

수라갯벌에는 수달 외에도 다양한 멸종위기 야생생물이 서식하고 있는 것으로 확인되고 있다. 이번 영상에서 수달이 먹이활동을 하는 주변에서는 법정보호종인 멸종위기 야생생물 2급 큰기러기와 국내에서 보기 드문 멸종위기 2급 흰이마기러기 대규모 무리도 함께 관찰됐다.

이 흰이마기러기는 매우 희귀한 종으로 보통 몇 개체 정도가 서식하는 정도이지만 수라갯벌에서는 50여 개체가 넘는 대형 무리를 이루는 것이 특징이며, 국내에서는 최대 무리군으로 확인되고 있다.

단체는 "이는 매우 이례적인 것으로 새만금 수라갯벌과 주변이 흰이마기러기 주요 서식지임을 말해주는 것"이라고 설명했다. 이어 "수라갯벌에서는 황새를 비롯해 수달, 큰기러기, 흰이마기러기, 검은머리갈매기 등이 동시에 확인되고 이처럼 다양한 멸종위기종이 공존할 수 있는 이유는 염생식물 등 습지식물 군락지와 갯벌이 어우러져 있기 때문"이라고 밝힌다.

인근 서천갯벌이 도요·물떼새류 중심의 서식지인 것과 달리, 수라갯벌은 황새와 큰기러기 같은 대형 조류와 포유동물이 갯벌 곳곳에서 함께 관찰되는 것이 특징이다. 이는 수라갯벌이 비식생 갯벌과 주변 습지식물이 있는 염습지 등이 혼재하는 연안습지의 전형적인 생태계를 고스란히 간직하고 있기 때문이다.

이 단체는 이와 관련해 "오는 18일, 새만금신공항 취소항소심 재판부는 국토교통부의 항소 기각을 통해 원심의 새만금신공항 기본계획 취소판결을 유지해야 한다"고 주장했다.