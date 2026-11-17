전북자치도 익산 푸드통합지원센터의 이병두 센터장이 취임 8개월 만에 돌연 사직서를 제출한 것으로 확인됐다.

이 센터장은 지난 16일 오전 일신상의 사유를 들어 익산시에 사직서를 제출했으며 수리 여부는 아직 결정되지 않은 것으로 알려졌다.

통상 센터장 임기는 2년이지만 이 센터장은 전임 시장 시절인 올해 3월에 1년 임기로 취임했다.

센터는 익산시로부터 출연금을 받는 재단법인이며 이사장은 익산시장이 맡고 있다.

▲ 익산 푸드통합지원센터의 이병두 센터장이 취임 8개월 만에 돌연 사직서를 제출한 것으로 확인됐다. ⓒ익산푸드통합지원센터 홈페이지

센터는 현재 경영지원 업무 전반을 맡는 경영지원실장도 공석인 상태여서 센터장 사직과 함께 '지휘부 2인 공백' 상태가 당분간 이어질 것으로 보인다.

센터의 운영 인력은 작년 9월1일 기준으로 5~6급 각 1명에 7급 4명 등 총 20명의 정원을 보유하고 있지만 현원은 12명인 것으로 나타났다. 대신에 정원 외 기간제 인력은 정원(19명)을 웃도는 25명인 것으로 파악됐다.

익산시 고위공무원 출신인 이 센터장의 사직 이유에 대해선 구체적으로 알려지지 않았지만 임기(1년)를 5개월가량 남겨둔 시점이어서 익산시 안팎에서 다소 이례적이란 반응이 나온다.

이 센터장은 이에 대해 "사직서를 낸 별도의 이유는 없다"며 "다만 일신상의 사유로 결단을 하게 됐다"고 밝혔다.

한 해 17억 원 가량의 익산시 출연금을 토대로 운영되는 '익산푸드통합지원센터'는 시민의 건강하고 안전한 먹거리 보장과 지역농업의 지속가능성 제고를 목적으로 설립된 공공형 유통전문기관으로 잘 알려져 있다.

지역농업활성화 사업은 물론 학교·공공급식 확대와 로컬푸드 직매장·레스토랑·농산물 가공센터 운영 등 유통경로 다각화 사업 추진하고 있어 지휘부 공백에 따른 부작용을 우려하는 목소리가 나오고 있다.