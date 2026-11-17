▲롯데케미칼 여수공장 연탄 배달ⓒ.롯데케미칼

롯데케미칼㈜ 여수공장은 추운 겨울을 앞두고 지역 취약계층에게 연탄과 전기장판, 이불 등을 전달하며 온정을 나눴다고 17일 밝혔다.

이번에 전달한 물품은 연탄, 전기장판, 이불세트 등으로 겨울철 난방비 부담과 열악한 주거환경으로 어려움을 겪는 총 52세대의 취약계층 노인들이 대상이다.

여수공장 임직원 16명은 지난 12일 신월동 일대에서 직접 연탄을 배달하고, 겨울용품을 나누며 구슬땀을 흘렸다.

앞서 롯데케미칼㈜ 여수공장은 최근 5년째 이어오는 지난 10월 12부터 2주간 취약계층 주거환경개선 '사랑의 집수리' 활동을 펼쳤다.

5명의 독거노인의 실거주 형태를 먼저 조사한 후 맞춤형으로 노후된 싱크대 및 상부장 교체, 도배·장판 교체 등을 진행했다.

이외에도 지속적으로 다문화·한부모 가정을 위한 생필품 지원, 지역아동센터 지원, 밑반찬 지원과 설·추석 명절 지원을 펼쳐오고 있다.

김성권 롯데케미칼㈜ 여수공장 본부장은 "이번 후원이 지역사회에 온기를 더하는 계기가 됐으면 한다"고 말했다.