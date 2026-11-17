전남광주통합특별시의회 본회의장에서 벌어진 민형배 시장과 전경선 시의원의 고성 설전이 하루 만에 SNS로 무대를 옮겨 2라운드에 돌입했다. 민 시장은 "모욕적인 호통에 선을 그은 것"이라며 정당방위를 주장했고, 전 의원은 "쪼잔한 시장을 고발한다"며 맞받아쳤다.

민 시장은 17일 자신의 SNS에 '존중은 서로가 지켜야 할 원칙'이라는 제목의 글을 올리고 전날 상황에 대한 입장을 밝혔다. 그는 "의회를 존중하지만, 개별 의원의 언행을 '무엇이든' 다 받아들이는 것은 다른 문제"라고 강조했다.

민 시장은 "(전 의원이) 이미 설명한 사안을 반복하며 '시장님!'이라고 악을 쓰듯 큰 소리로 저를 부르며, 호통치듯 모욕적으로 발언을 이어갔다"고 주장했다.

이어 "선을 그을 필요가 있다 판단했고 저를 '호명'했으니 '큰소리치지 마시라'고 '답변'했다"며 자신의 발언이 질문을 막거나 쓴소리를 거부한 것이 아니라고 해명했다.

그는 "의원이 존중받아야 하듯 시장 또한 시민이 맡긴 공적 직무를 수행하는 대표로서 존중받아야 한다"며 "의원의 발언이라는 이유만으로 사실을 호도하는 호통과 모욕까지 존중할 수는 없다"고 강조했다.

▲16일 전남광주통합특별시의회 본회의가 끝나고 민형배 시장과 전경선 의원이 언쟁을 벌이고 있다.2026.11.16ⓒ광주MBC 유튜브갈무리

이에 전경선 의원도 즉각 자신의 SNS를 통해 반박에 나섰다. 전 의원은 '쪼잔한 민형배 시장을 시민들께 고발합니다'라는 제목으로 "의원이 5분 자유 발언을 하는데 끼어들어 야유성 발언을 하는 것이 상식적인가"라고 직격했다.

전 의원은 "원전안전팀장에 사회복지직, 재난대응팀장에 수의직을 배치한 상식 밖의 인사 행정에 대해 지적했다"며 "이것이 전문성, 법과 원칙, 적재적소를 외친 민형배 시장의 인사 원칙이냐고 물은 것"이라고 자신의 발언 배경을 재차 설명했다.

두 사람의 온라인 설전이 이어지면서, 시정 현안에 대한 정책 비판으로 시작된 갈등은 시 집행부와 의회 간의 감정싸움으로 비화하는 양상이다. 시민들은 정책 논쟁이 아닌 '목소리 크기'를 겨루는 듯한 소모적 갈등이 깊어지는 데 우려의 시선을 보내고 있다.

앞서 지난 16일 전 의원은 본회의 5분 발언을 통해 시의 비전문가 인사를 비판했고, 이 과정에서 민 시장이 발언권을 얻지 않은 채 "그만 좀 하세요, 큰소리치지 마세요"라고 소리치면서 소란을 빚은 바 있다. 시의회는 민 시장에게 공식 사과를 요구하는 성명을 발표했다.