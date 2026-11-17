도농 복합도시인 전북자치도 익산시는 기존에 경찰청 과속단속카메라를 중심으로 무보험 운행 여부를 확인했다.

하지만 올해 들어 고속도로 요금소(톨게이트) 카메라와 노후 경유차 배출가스 단속 카메라까지 적발 경로를 확대해 무보험 운행 사례를 보다 폭넓게 확인하는 작업에 돌입했다.

결과는 무보험 차량 적발이 예상보다 훨씬 많아 깜짝 놀랐다는 후문이다.

▲익산시에 따르면 올해 10월말 기준 무보험 차량 462대의 운행 사례를 적발한 건수는 1674건에 달했다. ⓒ익산시

17일 익산시에 따르면 올해 10월말 기준 무보험 차량 462대의 운행 사례를 적발한 건수는 1674건에 달했다.

무보험 운행 적발 경로가 확대되면서 적발 건수는 지난해 같은 기간보다 약 68% 증가했다.

무보험 운행차량에 대한 적발 경로를 확대하고 조사와 처분을 강화하며 교통사고 피해예방에 나선 것이 대규모 적발로 이어진 셈이다.

익산시는 적발 차량 462대 가운데 158대의 운행자를 공소청에 송치했다.

또 103대의 운행자에게는 범칙금 총 4260만원을 부과해 전액 징수했으며 나머지 201대의 운행자에 대해서는 조사를 진행 중이다.

익산시는 자동차 의무보험 미가입 차량에 가입명령서를 통보하는 등 보험 가입을 지속적으로 독려하고 있다.

'자동차손해배상 보장법'에 따르면 자동차 보유자는 의무보험에 가입해야 하며 보험에 가입하지 않은 차량은 도로에서 운행할 수 없다. 의무보험은 교통사고 발생 시 피해자에게 최소한의 배상을 보장하기 위한 제도다.

익산시 관계자는 "자동차 의무보험은 사고 발생 시 피해자를 보호하기 위한 최소한의 안전장치인 만큼 의무적으로 가입해야 한다"고 "보험 가입 안내를 계속 홍보해서 시민들이 안심할 수 있는 교통환경을 조성하겠다"고 말했다.