▲대구과학대학교 국방기술행정과가 최근 학생들과 함께 해병대 항공단과 교육훈련단을 방문해 군 항공 분야의 직무와 교육훈련 과정을 체험하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구과학대

군 항공 분야 진출을 꿈꾸는 대학생들이 해병대 현장을 찾아 실제 항공부대의 임무와 군인의 역할을 살펴보며 진로 탐색에 나섰다.

대구과학대학교(총장 박지은)국방기술행정과는 최근 학생들과 함께 해병대 항공단과 교육훈련단을 방문해 군 항공 분야의 직무와 교육훈련 과정을 체험했다고 17일 밝혔다.

이날 학생들이 먼저 찾은 곳은 해병대 항공단(단장 박희보 대령)으로, 학생들은 항공부대의 주요 임무와 항공작전 지원체계에 대한 설명을 들으며 군 항공전력이 운용되는 과정을 살펴봤다.

이어 항공조종사와 항공관제사, 항공정비사 등 다양한 직무를 알아보고, 각 분야가 유기적으로 협력해야 항공작전이 원활하게 이뤄질 수 있다는 점도 이해하면서, 실제 군 현장에서 요구되는 전문지식과 안전관리 역량에 대한 설명은 학생들의 큰 관심을 이끌어냈다.

발걸음을 옮긴 해병대 교육훈련단에서는 장병과 간부 양성을 위한 교육훈련 과정과 군 생활 전반을 살펴보면서, 군인으로서 갖춰야 할 책임감과 기본자세, 체력 및 리더십의 중요성에 대한 설명을 들으며 군 간부의 역할과 자질을 구체적으로 그려보는 시간도 가졌다.

이번 견학은 강의실에서 접했던 국방 관련 지식을 실제 군 현장과 연결하고, 항공 전문직무부터 군 간부 양성 과정까지 폭넓게 이해하는 기회가 됐다.

박지은 총장은 "학생들이 실제 군 현장을 경험하며 다양한 직무를 이해하고 자신의 적성과 진로를 구체적으로 설계하는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다"며, "앞으로도 군과 연계한 현장 중심 교육을 강화해 전문성과 실무역량을 갖춘 국방 전문인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 대구과학대 국방기술행정과는 육군·해군·공군·해병대의 장교와 부사관, 군무원 및 국방 분야 전문인재 양성을 위해 군 현장 견학과 진로체험, 체력·면접 지도, 군 관련 실무교육 등을 운영하고 있다.