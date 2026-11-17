이원택 전북자치도지사가 도정 전 분야의 '속도전'을 강조하며 "실패를 두려워하면 전북 발전을 앞당길 수 없다"고 주창하고 나섰다.

이원택 전북도지사는 17일 발행한 <전북일보>에 '지금 아니면 내일은 없다'라는 칼럼을 싣고 그냥 속도전이 아닌 '동시다발적 속도전'을 강조했다.

이원택 도지사는 칼럼에서 "전북이 대한민국의 중심으로 자리잡기 위해서는 천지를 뒤바꿀만한 태풍과 파도가 필요하다"며 "그러나 아직 전북의 하늘은 고요하고 바다는 잔잔하다"고 뼈 있는 심정을 토해냈다.

▲이원택 전북자치도지사가 도정 전 분야의 '속도전'을 강조하며 "실패를 두려워하면 전북 발전을 앞당길 수 없다"고 주창하고 나섰다. 중앙부처 관계자에게 전북 현안과 관련한 국가예산 지원 건의를 설명하는 모습 ⓒ전북자치도

그는 "국민을 중심에 세우는 이재명 정부가 바로 '전북의 기회'이다"며 "'지방주도 성장'을 외치는 이재명 정부 시대야말로 다시 올 수 없는 도전과 기회의 시간이다. 기회를 열기 위해서는 도전해야 하고, 도전에는 속도가 붙어야 한다"고 주장했다.

이원택 도지사는 이 대목에서 "도정 전 분야에서 과감하고 동시다발적인 속도전으로 변화를 이끌어야 한다"며 "시범적으로, 천천히, 안정적으로' 등등의 마음자세로는 전북 발전을 앞당길 수 없다"고 일갈했다.

도청 고위직을 포함한 직원들에게 실패에 따른 책임을 두려워하지 말고 모든 역량을 동원해 당면 사업을 최대한 빨리 진행해 나가자는 강한 메시지를 담은 것으로 보인다.

이원택 도지사는 특히 "'지금 아니면 내일은 없다'라는 절체절명의 각오로 기회를 잡아야 한다"며 "이재명 정부도 벌써 1년 반을 넘겼고 남은 것은 3년 6개월이다. 그 기간 안에 승부를 봐야 한다. 이재명 정부 아래서 '전북의 황금시대를 열어가야 한다"고 주창했다.

"지금 우리는 한가하게 걸어갈 여유가 없다. 뛰지 않으면 목적지에 도달할 수 없다. 과감하게 움직여야 한다."

▲현안과 관련한 의견을 진중하게 청취하는 이원택 전북자치도지사 모습 ⓒ이원택 도지사 페이스북

이원택 도지사는 "전북도지사로서 자신 또한 예외는 아니다"며 "도지사에게 부여된 모든 권한을 전방위로 활용해 적극행정의 사례를 만들어 가려 한다"고 의지의 일단을 피력했다.

이 도지사는 "하고자 하는 결연한 의지가 있다면 길은 반드시 열리기 마련"이라며 "세계는 급변하고 있다. 전북은 눈앞에 놓인 기회의 뿔을 단단히 잡고 올라타야 한다. 황금시대를 놓치고 후회하는 일이 반복되지 않도록 도민 모두가 힘과 지혜, 마음과 마음을 모아야 할 때"라고 당부하며 글을 마무리했다.