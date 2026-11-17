▲ ETRI 우주항공반도체전략연구단 연구진이 개발한 650V급 SiC 전력반도체의 기밀성 시험 모습. ⓒETRI

국내 연구진이 인공위성 전력시스템에 활용할 수 있는 차세대 전력 반도체를 개발했다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 국내 기업들과 공동으로 저궤도 위성용 650V급 탄화규소(SiC) 전력반도체 2종을 개발하고 방사선 영향평가와 패키징 시험을 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 연구에는 파워마스터반도체와 RF 머트리얼즈가 참여해 반도체 소자 개발부터 패키징, 우주환경 신뢰성 평가까지 협력했다.

전력반도체는 위성의 태양전지에서 생산한 전기를 배터리에 저장하거나 통신·관측 장비에 필요한 전압으로 변환하는 핵심 부품이다.

우주에서는 극심한 온도변화와 방사선에 견뎌야 해 높은 신뢰성이 요구되며, 그동안 관련 부품은 해외 제품에 대한 의존도가 높았다.

이번에 개발한 반도체는 전류가 흐를 때 발생하는 저항인 온저항이 각각 27mΩ과 15mΩ으로 낮아 전력 손실과 발열을 줄일 수 있다.

특히 탄화규소는 기존 실리콘 반도체보다 고전압과 고온에 강하고 전력변환효율이 높아 위성장비의 크기와 무게를 줄이는 데 유리하다.

연구진은 개발 소자에 300krad 수준의 감마선을 조사하고 양성자·중이온 시험을 실시해 방사선에 따른 전기적 특성 변화를 분석했다.

또 반도체 내부를 외부 환경으로부터 보호하는 기밀 패키징 기술을 확보하고 미국 국방규격에서 정한 누설 시험 요구 조건을 충족했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 국가과학기술연구회의 글로벌 TOP 전략연구단 사업으로 수행됐다.

ETRI는 추가 신뢰성 검증과 기술 고도화를 거쳐 국내 위성개발에 적용할 수 있도록 후속연구를 추진할 계획이다.

권용환 ETRI 글로벌 TOP 전략연구단장은 “해외 의존도가 높은 우주용 핵심 전력 반도체를 국내기술로 개발하고 방사선 영향과 패키징 기술까지 검증했다는 점에서 의미가 크다”며 “국내 우주산업의 기술 자립과 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.