전북특자도 진안군이 주민자치회 전면 전환을 앞두고 선진지 벤치마킹과 조례 제정 등 실무 역량 강화에 속도를 내고 있다.

진안군은 지난 16일 11개 읍·면 주민자치위원장(협의회장 이우석)과 위원 등 40여 명이 참석한 가운데 '2026년 제3차 주민자치 리더스 아카데미' 현장 견학을 실시했다고 17일 밝혔다.

지방소멸대응기금을 투입해 추진 중인 이번 교육은 주민자치회가 지역 현안을 발굴·해결할 수 있도록 지속 가능한 수익 및 공익모델을 모색하는 데 초점을 맞췄다.

▲ⓒ진안군 주민자치위원회 순창군 벤치마킹 현장 견학

참가자들은 농어촌 기본소득 연계 선순환 경제모델의 모범 사례로 꼽히는 순창군 풍산면과 유등면을 잇따라 방문했다.

현장에서 구준회 풍산면 주민자치위원장의 '주민자치회의 공적 모델과 역할' 특강과 이윤택 유등면 주민자치회장의 '주민자치회 수익모델 구축 과정 및 향후 과제' 강의를 통해 실제 운영 노하우를 공유받았다.

유등면은 주민자치회 연계법인인 사회적협동조합을 설립해 찾아가는 이동정육점, 로컬매장 '순창 곳간', 로컬푸드 식당 '순창한상' 등을 운영하며 창출한 수익을 '선순환 티켓'으로 주민에게 환원하는 구조를 구축했다.

풍산면 역시 주민자치협동조합을 통해 매월 ‘풍구장터’를 열어 농촌 식품사막 문제를 해소하는 한편, 어르신 이동권 보장과 공동식당, 주말 아이돌봄 사업 등을 추진하며 자치회의 역할을 복지·경제 영역으로 확장했다는 평가를 받는다.

견학에 참여한 한 위원은 "주민자치회가 지역경제를 살리는 실질적 실행조직으로 기능할 수 있음을 확인했다"며 "진안 실정에 맞는 공익·수익모델을 구상하는 계기가 됐다"고 말했다.

진안군은 '지방자치법' 개정에 맞춰 '진안군 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례' 제정을 추진 중이다.

현재 11개 읍·면 순회 설명회를 통해 주민 의견을 수렴하고 있으며, 내년 상반기 조례안을 정비할 방침이다.

또 다음 달부터 읍·면별 찾아가는 배달강좌를 열어 주민총회 운영, 자치계획 수립, 연계법인 설립 절차 등 맞춤형 교육을 이어간다.

군 관계자는 "사전 답사와 인터뷰를 거쳐 지역 여건에 맞는 교육 과정을 설계했다"며 "주민 주도의 경제 생태계와 자치 기반이 안착하도록 행·재정적 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.