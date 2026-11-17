인구 감소와 고령화가 심화하는 지역 현실을 반영해 관행적으로 이어져 온 읍·면민의 날 행사를 통합하거나 권역별로 공동 개최하는 방식으로 개편해야 한다는 주장이 제기됐다.

전북 부안군의회 김두례 의원(부안읍·행안면)은 17일 열린 제376회 부안군의회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 “읍·면민의 날이 주민 화합이라는 본래 취지를 살리고 지역 사회의 부담을 덜기 위해서는 시대 변화에 맞는 새로운 운영 방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.

김 의원에 따르면 부안군 인구는 지난 10년 사이 약 5만 7천 명에서 4만 7천 명으로 1만 명가량 감소했으며, 군민 10명 중 4명이 65세 이상 고령층에 해당한다. 그럼에도 부안군 13개 읍·면은 여전히 매년 또는 격년제로 개별 행사를 치르고 있어 현장 준비 인력 부족과 비용 부담, 행정력 소모 등 구조적 한계에 직면해 있다는 지적이다.

김 의원은 특히 이장단과 부녀회, 체육회 등 행사를 도맡아 온 지역 사회단체 구성원들마저 고령화되면서 식사 준비와 행사장 설치·정리 등을 자발적 봉사에만 의존하기 어려운 실정이라고 짚었다. 여기에 군 지원 예산 외에 부족한 운영비를 충당하기 위해 사회단체가 비용을 분담하거나 지역 상가·업체에 후원과 협찬을 요청하는 관행 역시 주민들에게 실질적인 부담이 되고 있다고 꼬집었다.

또한 읍·면마다 무대와 음향시설을 중복 설치하고 기념식과 초청가수 공연, 노래자랑 등 천편일률적인 프로그램을 반복하면서 일부 지역에서는 참여율이 떨어져 행사가 반나절 만에 끝나는 등 실효성 논란마저 일고 있다고 덧붙였다.

▲김두례 전북 부안군의원ⓒ

김 의원은 이러한 문제를 해결하기 위한 3대 실행 방안으로 행사 운영 전반에 대한 정확한 실태조사와 지역 여건을 반영한 주민 의견 수렴, 단계적 통합 실행계획 수립을 집행부에 주문했다. 군 지원 예산뿐 아니라 주민과 지역사회의 실제 부담 비용, 참여 연령대 등을 면밀히 분석하고 원탁토론 등을 통해 군민의 날 통합 개최나 인접 읍·면 간 권역별 공동 개최, 격년제 운영 등 다양한 대안을 비교해야 한다는 설명이다.

김두례 의원은 “통합 운영은 각 지역이 이어온 화합의 자리를 없애거나 기존 축제에 단순히 흡수하자는 것이 아니라 주민 부담을 줄이고 다양한 세대와 출향인이 함께 어울리는 더 큰 소통의 장을 만들자는 것”이라며 “논의에 그치지 않고 희망 지역부터 시범 운영을 거쳐 단계적으로 확대하는 등 집행부의 책임 있는 실행을 촉구한다”고 밝혔다.