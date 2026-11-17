청년층을 위한 임대주택 공급에 나섰던 전북 부안군이 이번에는 홀로 사는 노인 등 저소득 고령층의 주거 안정을 위해 공공실버주택 예비입주자 모집에 돌입하며 세대를 아우르는 주거 복지 행보에 속도를 내고 있다.

부안군은 17일 저소득 노인의 안정적인 노후 생활과 삶의 질 향상을 위해 부안봉덕 공공실버주택 예비입주자 20세대를 모집한다고 밝혔다. 앞서 군이 청년들의 지역 정착을 돕기 위해 추진한 청년 임대주택 공급 정책에 이어 고령층을 위한 주거 기반까지 촘촘히 확충하려는 조치다.

부안봉덕 공공실버주택은 지하 1층, 지상 10층, 총 80세대(전용면적 26㎡) 규모로 조성된 영구임대주택이다. 건물 1층에는 입주 노인들이 일상 속에서 돌봄과 여가 서비스를 누릴 수 있도록 전용 복지관이 자리 잡고 있으며, 2층부터 10층까지는 고령자 맞춤형 주거 공간으로 꾸며져 있다.

▲전북 부안군 부안읍에 마련된 봉덕공공실버주택ⓒ

이번 모집은 향후 빈집이 발생할 경우 대기 순번에 따라 신속히 입주할 수 있도록 예비입주자를 미리 선정하기 위해 진행된다. 접수는 오는 30일부터 12월 7일까지 부안봉덕 공공실버주택 관리사무소에서 현장 방문을 통해 이뤄진다.

신청 자격은 모집 공고일인 지난 16일 기준 부안군에 주민등록을 둔 만 65세 이상 무주택자다.

입주 순위는 소득 기준을 충족하는 국가유공자 및 유족 등이 1순위이며, 생계·의료급여 수급자와 차상위계층 등이 2순위, 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 50% 이하인 가구가 3순위로 분류된다.

군은 접수 마감 후 신청자를 대상으로 무주택 여부와 소득·재산 등 자격 검증 절차를 거쳐 오는 2027년 2월 2일 부안군청 누리집을 통해 최종 예비입주자 명단을 발표할 계획이다.

입주 자격과 구비 서류 등 자세한 사항은 부안군청 사회복지과나 관할 읍·면 행정복지센터, 봉덕실버주택 관리사무소로 문의하면 안내받을 수 있다.