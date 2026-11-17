인송문학관 토문재가 한국 근현대문학의 의미와 가치를 되짚는 문학 심포지엄을 열어 문학인과 지역주민이 함께하는 소통의 장을 마련했다.

17일 인송문학관 토문재에 따르면 토문재는 지난 14일 해남군 송지초등학교 솔빛관에서 ‘한국 근현대문학 탄생 100년 작가를 땅끝에서, 만나다’를 주제로 심포지엄을 개최했다.

▲‘한국 근현대문학 탄생 100년 작가를 땅끝에서, 만나다’ 주제 심포지엄 현장 ⓒ인송문학촌

이번 행사는 박경리 소설가와 박인환 시인의 탄생 100주년, 한용운 시인의 ‘님의 침묵’ 초판본 출간 100주년, 이상화 시인의 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’ 발표 100주년을 기념해 마련됐다.

행사 현장에는 김대중 전남광주통합시 교육감과 명현관 해남군수, 지역 문학·교육계 인사, 주민 등 120여 명이 참석했다.

심포지엄에서는 유성호 한양대 교수가 기조강연을 맡아 1926년 한국문학에 나타난 저항의 언어와 문학적 의미를 조명했다. 이어 박해현 문학평론가가 박경리의 문학세계를, 나희덕 시인이 박인환의 전쟁 체험과 문명 비판을 주제로 발표했다. 최두석 시인은 한용운의 ‘님의 침묵’을, 김재홍 가톨릭대 교수는 이상화의 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’를 각각 재조명했다.

오세영 서울대 명예교수는 특별강연을 통해 국어교육과 문학교육의 성찰 및 미래를 제시했다.

특히 한국 대중음악 그룹 산울림의 멤버 김창훈이 시를 노래로 재해석한 공연으로 행사의 문을 열어 문학과 음악이 어우러지는 분위기를 더했다. 식후 공연에서는 성악과 판소리, 시 노래, 오케스트라 공연 등이 이어졌다.

토문재는 2021년 창작 집필 공간으로 문을 연 뒤 지역 문학과 인문학 발전을 위한 활동을 이어오고 있으며, 최근 사립문학관으로 지정됐다.

한편, 이번 심포지엄의 주요 내용과 문학 작품은 2026년 토문재 문학 출간물에도 담겼다. 출간물에는 카프카 타계 100주년 심포지엄과 인공지능(AI) 시대의 문해력, 한국문학의 방향성 등을 다룬 기획특집을 비롯해 시·소설·수필·평론 등 다양한 장르의 작품이 수록됐다.