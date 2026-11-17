▲대구군위군 군위읍 다함께돌봄센터가 최근 이용 아동 20명과 함께 삼국유사테마파크에서 1박2일 가을캠프를 진행하고 있다ⓒ대구군위군

아이들에게는 친구들과 함께하는 특별한 추억을 선물하고, 추위에 취약한 이웃에게는 따뜻한 겨울을 위한 온기를 전하는 나눔이 군위 곳곳에서 이어지고 있다.

아동들의 건강한 성장과 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 지역사회의 세심한 돌봄이 문화체험과 생활밀착형 복지지원으로 이어지면서 공동체의 의미를 더하고 있다.

대구군위군 군위읍 다함께돌봄센터는 최근 이용 아동 20명과 함께 삼국유사테마파크에서 1박2일 가을캠프를 진행했다고 17일 밝혔다.

‘오늘 하루 쉼표’를 주제로 마련된 이번 캠프는 일상에서 벗어나 아이들에게 신체적·정서적 휴식을 제공하고, 자연 속에서 친구들과 어울리며 소통과 협동심을 키울 수 있도록 기획됐다.

이날 아이들은 자신이 좋아하는 다양한 체험활동과 생태놀이를 즐기고, 신나는 운동회와 잠자기 캠프에도 참여하며 특별한 시간과 함께, 함께 뛰고 웃으며 서로를 알아가는 과정에서 또래 간 친밀감도 자연스럽게 깊어졌다.

캠프에 참여한 한 아동은 “이번 가을 캠프는 정말 신나고 즐거웠다”며, “자연 속에서 친구들과 운동회와 잠자기 캠프를 하면서 서로를 더 많이 이해하고 친해질 수 있었다”고 말했다.

이선미 군위읍 다함께돌봄센터장은 “이번 캠프가 아이들에게 즐거운 추억과 소중한 휴식의 시간이 됐기를 바란다”며, “앞으로도 지역 아동들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 아동복지 향상과 돌봄 환경 개선에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

▲ 대구 군위군 우보면 지역사회보장협의체가 지난 16일 이른 한파에 대비 지역 저소득층 10가구에 가구당 25만 원 상당의 난방유 쿠폰을 지원하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구군위군

아이들의 웃음소리가 가을 캠프장을 채웠다면, 군위 우보면에서는 겨울을 앞둔 이웃들의 걱정을 덜어주기 위한 따뜻한 손길이 이어졌다.

우보면 지역사회보장협의체는 지난 16일 이른 한파에 대비 지역 저소득층 10가구에 가구당 25만 원 상당의 난방유 쿠폰을 지원했다.

이번 사업은 고물가와 경기 둔화로 난방비 부담이 커진 에너지 취약계층의 겨울나기를 돕기 위해 마련한 특화사업으로, 협의체 위원들은 지원 대상 가정을 직접 찾아 난방유 쿠폰을 전달하고 안부를 살폈다.

특히 환절기 건강관리와 겨울철 생활 속 주의사항도 함께 안내하며 물품 지원을 넘어 이웃의 일상까지 챙겼다.

난방유 쿠폰을 전달받은 한 어르신은 “기름이 거의 떨어져 걱정이 많았는데 지원을 받게 돼 큰 도움이 됐다”며, “덕분에 집안은 물론 마음에도 온기가 돈다”고 고마움을 전했다.

김경철 민간위원장은 “이번 지원은 단순한 물품 전달을 넘어 지역사회의 복지 안전망을 한층 강화하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 지속적인 관심과 온정으로 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다”고 말했다.

박정희 우보면장은 “올해는 이른 한파로 난방비 부담이 큰 취약계층의 겨울나기가 더욱 우려돼 지원 일정을 앞당겼다”며 “협의체와 협력해 도움이 필요한 가정에 지속적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 군위군 다함께돌봄센터는 사회적협동조합 나루 법인 부설 기관으로 군위읍과 부계면 2곳에서, 초등학생을 위한 방과 후 돌봄 기반을 마련하고 지역의 돌봄 사각지대와 양육 공백 해소에 힘쓰고 있다.

아이들의 성장에 필요한 경험을 채워주고, 어려운 이웃의 겨울 걱정을 덜어주는 작은 실천들이 모여 군위의 공동체를 더욱 따뜻하게 만들고 있다.