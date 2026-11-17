경동대학교 경영학과 재학생 창업동아리 ‘Re:Born’이 13~14일 홍천 소노벨비발디파크에서 개최된 ‘2026 강원권 기술창업 실전교육’ 행사에 참여해 우수팀으로 선정됐다.

행사는 고려대학교 실험실창업센터가 주관했다.

ⓒ경동대

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이 행사는 대학의 연구성과와 기술 아이디어를 창업으로 연결하기 위한 고객 발굴 및 시장 검증 중심의 기술창업 실전교육으로, 비즈니스 모델 수립과 고객 인터뷰, 멘토링 및 최종 발표 평가 순으로 이틀간 강도 높게 진행됐다.

경영학과 이지환·박재원·이태린·강다연 학생의 경동대 리본(Re:Born)팀은 행사 중 ‘2026년 강원권 Pre TeX-Corps’에서, 생성형AI와 폐플라스틱 재생 기술을 결합한 “친환경맞춤형 3D프린팅 솔루션”을 발표해 호평 속에 우수팀으로 선정됐다.

우수팀 선정에 따라 ‘Re:Born’팀은 후속 멘토링 및 통합경진대회 참여 지원을 확보했다.

특히 다음해 ‘TeX-Corps(텍스코어)’ 연계를 통해, 미국 현지에서 잠재고객을 직접 만나 기술의 시장성을 검증하는 실전교육에 도전할 기회까지 얻었다.

이지환 학생은 “전문 3D CAD 지식 없이 텍스트 입력만으로 10초만에 3D도면을 생성하는 ‘Text-to-3D 생성형AI 웹서비스와, 폐플라스틱을 자체 파쇄·압출해 생산한 ‘친환경 재생 필라멘트’를 결합한 원스톱 커스텀 굿즈 제작 모델”이라고 설명했다.

학생들은 타깃 고객층 심층 인터뷰와 시뮬레이션으로 기존 업체의 높은 최소주문수량(MOQ 300개 이상)과 외주비 문제도 정량적으로 규명했으며, 소량(20~30개) 맞춤 제작 수요를 겨냥한 비즈니스 검증 결과를 제시해 특히 높은 평가를 받았다.

경동대학교 경영학과는 1997년 인문사회학부 경영정보학전공으로 출발해 2013년 경영학과로 승격됐다. 2021년에는 빅데이터분석융합전공을 개설하며 전통 경영 교육에 데이터 분석 역량을 결합하는 방향으로 발전해 왔다.