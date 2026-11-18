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전북 정읍시의회 특정 상임위원장이 임기 종료 한 달을 앞두고 업무추진비 620여만 원을 집중적으로 집행했으나 만남을 가진 308명 전원이 본인 지역구 주민인 것으로 드러나 공적 예산을 사적인 지역구 관리 수단으로 활용했다는 논란이 일고 있다.

정읍시의회 업무추진비 집행 내역과 지역 정가 등에 따르면 제9대 의회 상임위원장을 지낸 A 의원은 임기 마지막 달인 지난 6월 한 달 동안 총 17차례에 걸쳐 주민 간담회를 개최하고 위원장 업무추진비 620여만 원을 사용했다.

이 기간 간담회에 참석한 인원은 총 308명에 달하며, 집행 시기는 '6·3 전국동시지방선거'가 끝난 직후다.

문제는 간담회 대상 지역의 극심한 편중이다. 17차례 열린 간담회 모두 A 의원의 본인 선거구 주민들을 대상으로만 진행된 것으로 확인됐다.

하루 2차례 이상 간담회를 연 날도 5번에 달할 만큼 일정을 몰아쳤으며, 간담회에 이용한 식당 역시 상당수가 본인 지역구 내에 집중됐다.

정읍시 전체 행정구역이 1읍 14면 8동 등 총 23개 읍·면·동으로 구성돼 있음에도, 본인 선거구를 제외한 타 지역 주민들과의 간담회 내역은 전무했다.

정읍시의회는 의회운영위원회·자치행정위원회·경제산업위원회 등 3개 상임위원회와 예산결산특별위원회·윤리특별위원회 등 2개 특별위원회로 운영된다.

특히 상임위원장은 특정 지역구 민원을 넘어 정읍시민 전체를 아우르는 정책 현안을 폭넓게 청취해야 하는 자리다.

이 때문에 시 전체 현안을 살펴야 할 위원장 직책의 업무추진비를 임기 만료 직전 특정 선거구 세 규합용으로 썼다는 비판이 나온다.

특히 집행 시점이 지방선거 직후인 6월에 집중된 점을 두고 남은 예산을 임기 내 소진하기 위한 '예산 털기'이자 당선 이후 지역구 관리를 위한 선심성 집행이라는 지적이 제기되고 있다.

지역 시민사회 한 관계자는 "상임위원장 업무추진비는 정읍시 전체의 정책 현안을 살피라고 배정된 공적 예산"이라며 "임기 마지막 달에 본인 지역구 주민만 17번 연달아 만나 600만 원이 넘는 예산을 쓴 것은 공적 예산을 사적인 지역구 관리 수단으로 활용한 부적절한 처사"라고 꼬집었다.

이에 대해 A 의원은 "지역민을 관리하는 차원에서 만난 것은 아니고, 주민들을 만나 의견을 청취했을 뿐"이라며 "지역민을 만난 것에 특별히 염두에 두지 않았다"고 해명했다.