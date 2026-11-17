경북 안동시가 2027년도 국가예산 최대 확보를 위해 국회와 중앙부처를 대상으로 막바지 총력전에 나섰다. 정부예산안에 반영되지 않았거나 일부 축소된 지역 현안사업의 예산을 국회 심의 과정에서 최대한 확보하겠다는 방침이다.

17일 안동시에 따르면 이치헌 부시장과 정진용 기획예산실장은 지난 16일 김형동 국회의원과 정부 예산 담당자들을 만나 지역 주요 현안사업의 필요성과 시급성을 설명하고 국비 추가 반영 및 증액을 적극 건의했다.

이번 방문은 국회의 2027년도 정부예산안 심사가 본격화된 가운데, 안동시 주요 현안사업의 예산 확보 필요성을 직접 전달하고 국회와 정부 차원의 지원을 이끌어내기 위해 마련됐다.

특히 시는 정부예산안에 반영되지 못했거나 당초 요구액보다 축소 반영된 사업을 중심으로 사업 추진의 당위성과 지역 발전에 미치는 파급효과 등을 설명하며 국회 심의 과정에서 예산이 최대한 반영될 수 있도록 협조를 요청했다.

2027년도 정부예산안은 국회 예산결산특별위원회의 감액·증액 심사와 종합심사 등을 거쳐 본회의에서 최종 확정된다. 법정 처리 시한은 오는 12월 2일로, 안동시는 남은 국회 심의 기간이 내년도 주요 현안사업의 국비 확보를 위한 중요한 시기라고 보고 있다.

김형동 국회의원은 “안동 발전을 견인할 주요 현안사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회 차원에서 필요한 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

안동시는 국회 예산안 심사가 마무리될 때까지 지역 정치권과 긴밀한 공조체계를 유지하는 한편, 중앙부처와 국회 예산 심의 관계자들을 대상으로 지속적인 국비 확보 활동을 펼칠 계획이다.

특히 정부예산안에 미반영된 사업의 추가 반영과 축소 편성된 사업의 증액에 행정력을 집중해 지역 주요 현안사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 마지막까지 대응한다는 방침이다.