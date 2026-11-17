▲전주완산경찰서

천호성 전북교육감에 대한 허위사실을 SNS에 올린 혐의로 정재석 전북교사노동조합 위원장이 공소청에 추가로 넘겨졌다.

전북 전주완산경찰서는 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 정 위원장을 불구속 송치했다고 17일 밝혔다.

정 위원장은 6·3 지방선거가 끝난 지난 6월 중순 천 교육감이 학도호국단 단장을 지냈다며 전두환 전 대통령에 빗대는 글을 SNS에 올린 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 천 교육감은 학도호국단 단장을 지낸 사실이 없는 것으로 확인됐다.

정 위원장은 천 교육감이 대학 시절 학생군사교육단(ROTC) 후보생이었던 것을 학도호국단 단장 경력으로 착각했다고 해명했다.

또 허위사실임을 알고 글을 작성한 것은 아니며 뒤늦게 사실관계를 파악한 뒤 게시글을 삭제하고 사과문을 올렸다고 밝혔다.

앞서 정 위원장은 SNS에 당시 천 교육감 후보에 대한 글을 올려 공무원 신분으로 선거운동을 한 혐의로도 불구속 송치됐다.

경찰 관계자 "해당 게시글이 선거 이후 작성된 것이어서 공직선거법이 아닌 명예훼손 혐의를 적용했다"고 말했다.