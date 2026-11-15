'젠슨황'에 휘청인 한국 증시…엔비디아 실적발표·앤트로픽 상장 주시

인공지능(AI) 투자 둔화 우려가 가시기도 전에 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜과 해임이란 대형 악재가 잇따르면서 지난 한 주간 국내 주식시장은 거세게 짓눌렸다.

미국 민주당이 상·하원을 장악한 '블루 쓰나미' 쇼크로 지수가 이틀만에 600포인트 넘게 빠진데 대한 반발매수세가 주초부터 유입됐지만, 가시지 않는 불확실성 탓에 본격적인 반등에 이르지는 못한 것이다.

15일 한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 지난 13일 코스피는 전주보다 230.84포인트(4.56%) 오른 5290.53으로 장을 마쳤다.

코스닥 지수 역시 전주보다 55.39포인트(8.60%) 오른 699.66으로 마감했다.

코스피는 지난주 첫 거래일인 9일부터 장중 5000선 아래로 밀렸다가 낙폭을 좁혀 간신히 '5천피'를 지켜냈다.

이어 10일에는 220.28포인트(+4.39%) 급등했고 11일에도 136.23포인트(+2.60%) 올라 5300대 후반까지 상승했으나, 12일과 13일에는 다시 32.63포인트(-0.61%)와 52.20포인트(-0.98%)씩 내리며 5200대로 내려앉았다.

지난 3일 치러진 중간선거에서 압승한 미국 민주당을 중심으로 AI 데이터센터 건설 관련 규제가 대폭 강화될 것이란 공포가 과장됐다는 진단이 나오면서 반등하는 듯 했던 주식시장은 곧 발목이 잡혔다.

중국 스파이까지 연루된 황 전 CEO의 불륜 스캔들이 글로벌 AI 산업 전반을 뒤흔들 수 있는 초대형 악재로 발전하면서다.

엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 AI 칩 시장을 사실상 독점 중인 상황에서 33년간 이 회사를 이끌어 온 황 전 CEO가 불륜 스캔들로 사임하면서 AI 생태계 전반의 동력 상실과 지각 변동이 불가피하다는 우려가 제기됐다.

황 전 CEO는 뚜렷한 2인자나 후계자 없이 약 60명의 임원들로부터 매일 직보를 받으면서 중요한 의사결정을 독점해왔다.

결국 그는 12일 CEO와 이사직을 내려놓고 불명예 퇴진했다.

일각에선 엔비디아라는 개별 기업의 위험에 불과하다는 반론도 나오지만, 시장은 일단 상황을 관망하며 17일로 예정된 엔비디아 3분기 실적발표에서 회사의 향후 방향이 어떻게 제시될지를 지켜보는 분위기다.

지난주(9∼13일) 유가증권시장 투자자별 매매현황(정규장+애프터마켓)을 보면 외국인은 4752억원을 순매수한 것으로 집계됐다.

직전주(2∼6일) 10조4427억원을 순매도하며 지수를 강하게 끌어내렸던 분위기에서 벗어나 소폭이나마 '사자'를 기록한 것이다.

기관은 286억원 매수 우위였고, 개인은 3조340억원을 순매도했다. SK하이닉스의 자사주 매입이 진행 중인 가운데 기타법인은 2조5447억원을 순매수했다.

코스피 외국인 주간 순매수 상위 종목에는 삼성전자(1조2393억원), SK스퀘어(2160억원), 삼성전자우(1188억원), KB금융(1151억원), 대한항공(982억원) 등이 이름을 올렸다.

외국인 주간 순매도 상위 종목은 SK하이닉스(1조695억원), 이수페타시스(849억원), 대덕전자(769억원), KT&G(699억원), 한국전력(666억원) 등이다.

'한국형 공포지수'로 불리는 코스피200 변동성 지수는 직전 주보다 15.02포인트(23.05%) 내린 50.15로 마감했다.

지난주 마지막 거래일인 13일 뉴욕증시는 3대 주가지수가 혼조로 마감했다.

다우존스30 산업평균지수는 0.10% 올랐으나, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 0.40%와 0.91% 하락했다.

황 전 CEO의 사임으로 리더십 공백에 빠진 엔비디아의 약세가 기술주 전반에 영향을 미쳤다.

엔비디아는 2.01% 하락마감하며 시가총액 4조 달러 선이 깨졌고, 마이크론(-2.52%), 샌디스크(-5.59%) 등 주요 반도체주가 동반 급락한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 3.43% 밀린 채 장을 마쳤다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 4.30% 하락했다.

반사이익 기대에 전날 급등세를 보였던 엔비디아의 경쟁사 AMD와 브로드컴도 각각 8.75%, 4.76% 급락했다.

엔비디아는 여러 AI 기업에 천문학적인 투자를 하고 자금을 보증했으며, 이들 기업은 확보한 자금으로 엔비디아 칩을 구매했다. 이에 힘입어 AI 산업은 급격히 판을 키울 수 있었으나, 시장 일각에선 '순환금융' 우려가 제기돼 왔다.

그런 만큼 황 전 CEO 퇴진 이후 들어설 엔비디아 새 경영진이 돈줄을 조인다면 글로벌 AI 산업 전반에 충격이 미칠 수 있다는게 대체적인 시각이다.

특히 황 전 CEO의 불륜 상대 중 한 명이 중국의 스파이란 의혹이 제기되면서 이 문제는 미국의 대(對)중국 반도체 수출 통제 강화로까지 확대될 조짐을 보인다.

서상영 미래에셋증권 상무는 "젠슨 황 사임 이후 엔비디아 경영진 승계와 관련한 불확실성이 미국의 대중국 반도체 수출 통제 강화와 정치권의 책임 공방으로 확대되며 AI 관련주 전반에 매도세가 확산했다"고 전했다.

그는 "앤트로픽 상장을 앞두고 AI 관련주 매도를 통한 공모자금 마련 가능성까지 제기되면서 수급 부담도 확대됐다. 결국 현재의 AI 관련주 동반 하락은 수요 감소보다 엔비디아 경영권과 반도체 규제 불확실성, 순환금융 및 자금조달 위험, 높은 밸류에이션에 따른 포지션 축소가 복합적으로 작용한 결과로 판단된다"고 말했다.

뉴욕증시 마감후 미 연방준비제도(Fed)가 내놓은 금융안정보고서에서 AI 투자 확대에 따른 주식시장 고평가와 금융위험이 주요 불안 요인으로 지목된 것도 눈에 띈다.

보고서는 S&P 500 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 역사적 중간값을 크게 상회하고 주식 위험 프리미엄은 역사적 하단에 머물러 있어 기업 실적이 기대에 미치지 못할 경우 주가 조정이 확대될 수 있다고 평가했다.

특히 대형 기술기업과 자금력이 취약한 데이터센터 개발기업 간 순환금융 구조가 복잡해진 만큼 AI 투자 수익성이 악화할 경우 손실이 금융시장 전반으로 확산될 수 있다고 경고했다.

한국 증시 투자심리를 보여주는 지표는 대체로 약세를 보였다.

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 증시 지수상장펀드(ETF)는 1.79% 내렸고, MSCI 신흥지수 ETF도 0.36% 하락했다.

필라델피아 반도체 지수가 3.43% 떨어진 가운데 러셀2000 지수는 0.31% 내렸고, 다우 운송지수는 0.27% 상승했다. 코스피200 야간선물은 0.72% 하락했다.

금주 국내 증시는 엔비디아 3분기 실적발표(17일), 앤트로픽 나스닥 상장(19일) 등 대형 이벤트를 지켜보며 방향성을 가늠하는 흐름을 이어갈 것으로 보인다.

18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 추진 중인 미중 정상회담에서 젠슨 황 사태와 중국의 엔비디아 GPU 밀반입 의혹 등 AI 공급망 이슈가 논의될지도 주목된다.

서상영 상무는 "이번 주 주식시장의 핵심은 17일 엔비디아 실적을 통해 젠슨 황 사임 이후 기존 AI 사업전략이 유지될 수 있는지 확인하는 것"이라고 말했다.

엔비디아의 공격적인 투자전략이 유지될지, 새 경영진이 산업 생태계의 신뢰를 회복할 수 있을지가 AI 및 반도체 종목의 방향성을 결정할 것으로 판단된다는 것이다.

이에 더해 앤트로픽의 공모가가 어느 수준에서 확정될지와 상장 후 주가 흐름도 눈여겨봐야 할 사항으로 꼽힌다.

서 상무는 "높은 기업가치에도 투자 수요가 강하게 확인된다면 AI 산업에 대한 신뢰 회복에 긍정적이지만, 상장 후 부진하거나 고평가 논쟁이 확대될 경우 기존 AI 관련주에도 부담이 될 수 있다"고 내다봤다.