아시아 순방에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장이 중국 선전에서 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하고 싶어한다고 말했다.

17일(이하 현지시간) 쿼드(QUAD, 미국·일본·호주·인도 등이 참여하고 있는 비공식 안보 협의체) 정상회의 참석 차 필리핀 마닐라에 도착한 트럼프 대통령은 솔레어 호텔에서 취재진과 만난 자리에서 김정은 위원장이 중국에 방문할 것이냐는 질문에 "그는 그러고 싶어 한다. 어떻게 될지 지켜보자"라고 답했다고 미국 방송 CNN이 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 아시아 순방을 출발하기 직전인 16일 백악관에서 기자들과 만나 "그(김정은)가 올 수도 있다. 잘 모르겠다. 시진핑 주석에게 달려 있다"라고 말해 북미 정상회담에 대한 가능성을 내비치기도 했다.

에이펙 주최국인 중국에서는 김 위원장의 참석에 대해 말을 아끼고 있다. 17일 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 김 위원장이 에이펙에 초청됐냐는 질문에 "아는 바 없다"라고 답했다.

앞서 에이펙 계기 북미 정상회담이 재개될 수 있다는 관측이 나왔지만, 에이펙 개최 시일이 가까워오면서도 별다른 동향이 포착되지 않으면서 양 정상의 만남은 사실상 어려워진 것 아니냐는 관측이 우세했다.

그런데 트럼프 대통령이 지난해 경주에서 열린 에이펙 때와 마찬가지로 김 위원장과 만남을 언급하면서 이번에는 성사될 수 있을지 관심이 모아지고 있다. 실제 정상회담이 이뤄질 경우 양측의 대면 만남은 지난 2019년 6월 30일 판문점에서의 회동 이후 약 7년 4개월 만이다.

엔비디아의 전 최고경영자(CEO) 젠슨 황 사안을 두고 하워드 러트닉 미 상무장관과 스콧 베센트 재무장관이 다른 입장을 보이고 있는데 대해 트럼프 대통령은 이견을 성공적으로 잘 다루고 있다고 말했다.

트럼프 대통령은 "그저 두 가지 의견이자 두 가지 사고방식일 뿐"이라며 "그들은 매우 잘 대처해 왔고 모든 것이 순조롭게 진행되고 있다. 나는 중국 방문을 고대하고 있으며, 우리에게는 논의해야 할 매우 중요한 사안들이 있다"라고 말했다.

러트닉 장관과 베센트 장관은 고성능 AI 반도체 수출 제한 문제를 두고 의견 충돌을 보였다. 러트닉 장관은 젠슨 황 전 CEO가 앨리스 황과 내연 관계라는 사실을 알면서도 엔비디아 반도체를 중국에 수출했는데, 베센트 장관은 러트닉 장관에게 앨리스 황이 임원으로 있었던 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드에 대한 제재를 왜 실행하지 않았는지 따지면서 양측 간 갈등이 불거진 것으로 전해졌다.

▲17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 마닐라에서 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒAP=연합뉴스

트럼프 대통령은 이란이 방사능 오염 폭탄 등을 활용해 미 본토에 대한 공격을 수행할 수 있다는 보도에 대해 "만약 그런 일이 벌어진다면, 그들은 이전 어떤 나라도 겪어본 적 없는 엄청난 대가를 치르게 될 것"이라고 말했다.

방송은 16일 7명의 미국 정부 관계자를 인용해 이란이 미국 수도인 워싱턴 DC에서 '방사능 오염 폭탄'이나 화학 무기를 터뜨려 트럼프 행정부 고위 관리들을 공격하려는 계획을 세우고 있다는 미 정보 당국의 새로운 첩보가 입수됐다고 보도했다.

방송은 "다만 미국 당국자들 사이에서는 이란이 실제로 그러한 음모를 실행할 능력이 있는지, 혹은 실제로 실행에 옮길 의도가 있는지에 대해 여전히 논의가 이어지고 있다"라고 설명했다.

트럼프 대통령은 "그들은 제정신이 아니기 때문에 우리는 이 문제를 매우 심각하게 받아들인다"며 "바로 이런 이유 때문에 그들이 핵무기를 가져서는 안 되는 것"이라고 주장했다.

그는 마이크로소프트와 유나이티드 항공에 이어 미 체이스은행에서도 시스템 문제로 거래 장애가 발생한 데 대해 "상황은 충분히 통제 가능한 범위 내에 있다"라고 말했다. 그러면서 트럼프 대통령은 "살다 보면 그런 일도 있는 법이다. 규모가 크고 강력하며 막대한 자금을 운용하다 보면 이런 일들이 발생하기 마련"이라고 말하기도 했다.

지난 13일 미국 전역에서 항공기 운항이 중단되는 사태가 벌어진 가운데, 추수감사절을 맞아 여행을 떠나는 미국인들에 대해 우려하지 않느냐는 질문에 트럼프 대통령은 "전혀 그렇지 않다. 사람들은 안전하다"라고 답했다.

한편 방송은 트럼프 대통령이 마닐라에 도착하자마자 화려한 환영 행사가 있었다면서, 현장에 있던 밴드가 트럼프 대통령 유세 때 자주 등장했던 노래 "YMCA"를 연주했고, 전통 의상을 입은 무용단이 그에 맞춰 춤을 췄다고 전했다.