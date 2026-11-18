▲ 홍종완 충남도 행정부지사 주재로 상황판단회의를 열고 있다 ⓒ충남도

충남 태안서 격렬비도 인근 해상에서 선원 7명이 탄 어선의 위치신호가 끊겨 관계당국이 긴급 수색에 나섰다.

충남도는 18일 오전 7시 홍종완 행정부지사 주재로 상황판단회의를 열고 지역재난안전대책본부를 가동했다고 밝혔다.

도와 해경에 따르면 이날 오전 0시 29분께 태안 신진파출소에 안흥외항 선적 7.93톤급 연안 통발어선 B호의 입항 여부를 확인해 달라는 신고가 접수됐다.

B호는 지난 16일 오전 7시16분 출항했으며, 내국인 3명과 외국인 4명 등 모두 7명이 승선한 것으로 파악됐다.

해경과 태안어선안전조업국이 확인한 결과 B호의 어선위치발신장치 신호가 확인되지 않는 상태다.

충남도는 어업지도선 1척과 소방정 1척을 서격렬비도 인근 해상에 급파하고, 해경함정 13척과 항공기 3대 등과 함께 합동 수색을 벌이고 있다.

또 태안군에 상황관리관을 파견해 현장상황을 점검하고 관계기관 간 협력체계를 구축했다.

박수현 충남도지사는 “해경 등 관계기관과 긴밀히 협력해 수색에 필요한 행정·장비 지원을 아끼지 않겠다”며 “가용인력과 장비를 총동원해 어선 수색과 선원 구조에 최선을 다해달라”고 지시했다.