이재명 대통령이 한일정상회담에서 "양국관계 발전에 제약이 될 수 있는 어려운 문제에 있어서도 진전을 이뤄나갈 필요가 있다"고 말해 눈길을 끌었다. 과거사 문제에 대한 해결 노력을 우회적으로 촉구한 것으로 풀이됐다.

이 대통령은 17일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 "앞으로도 다양한 분야에서 양국 국민이 체감할 수 있는 협력의 성과를 더욱 심화시켜 나가자"며 이같이 말했다고 김성완 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.

이번 한일정상회담은 양국 정상이 아세안(동남아시아국가연합. ASEAN) 관련 정상회의 참석을 위해 필리핀을 방문한 계기에 현지에서 열렸다. 양국 간 정상회담은 지난 5월 안동 정상회담 이후 6개월 만에 이뤄졌다.

김 대변인에 따르면, 양 정상은 중동 사태로 인한 에너지 위기가 지속되는 상황에서 양국이 공급망 및 에너지 안보 분야의 중요한 협력 파트너라는 데 공감하고 관련 협력을 보다 강화해 나가기로 했다.

미중러 정상회담 앞두고 "주요국들 간 동북아 평화 논의에 주목"

양 정상은 또한 최근 국제정세 변화 속에서 "동북아 지역의 평화와 안정에 관련된 주요국들의 논의가 활발히 전개되고 있는 양상"에 주목하고 "그 어느 때보다 양국 간 전략적 소통이 중요하다"는 데 의견을 같이했다고 김 대변인이 전했다.

이는 오는 19일 예정된 미중러 정상회담이 21세기판 얄타회담이 될 수 있다는 국제적 우려 가운데, 미군기지가 소재한 미국의 주요 동맹국이자 중국·러시아의 이웃 국가이기도 한 한일 양국의 지정학적 불안을 시사한다.

특히 일본은 이번 아세안 및 APEC 계기에 중국과의 양자 정상회담을 추진했으나 결실을 맺지 못한 것으로 전해졌다.

한편 양 정상은 차기 '셔틀 외교'는 일본에서 다시 갖기로 했다. 다카이치 총리는 언론에 공개된 이날 회담 모두발언에서 "안동의 풍경을 보여주셔서 최고의 추억이 됐다"며 "셔틀외교를 하면서 양국 관계를 더욱 발전시켜 나갔으면 좋겠다"고 했다. 이 대통령도 "내년 1월에 저를 아주 좋은 장소로 초청해 주셔서 참으로 감사드린다"고 1월 회담을 공식화하며 "흔쾌히 가서 뵙도록 하겠다"고 화답했다.