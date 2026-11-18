아세안·APEC 다자외교 참석차 필리핀-중국 순방 중인 이재명 대통령이 17일(현지시간) 저녁 도널드 트럼프 미국 대통령과 조우했다.

이 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령 주최 만찬에 참석해, 이 만찬에 주빈으로 초청된 트럼프 대통령과 만나 선 채로 약 40초간 대화를 나눴다.

두 정상 간의 대화 내용은 알려지지 않았으나, 한미 간 통상·관세·안보 현안 또는 대북 대화 문제가 논의됐을 가능성이 주목된다.

특히 이날 트럼프 대통령은 마닐라에서 열린 쿼드 정상회의 참석 전 기자들과 만나, 북한 김정은 국무위원장의 중국 방문 가능성에 대해 "그는 오고 싶을 것((He would like to)"이라고 주장하기도 했다.

트럼프 대통령은 한편 이날 미-아세안 정상 만찬사에서, 아시아 태평양 국가들과의 경제협력에 대해 언급하면서 "한국의 역사적 투자(historic investment) 덕분에 우리는 방금 거대한 알래스카 천연가스 파이프라인 사업을 승인했다"고 주장하기도 했다.

한국은 알래스카 가스 개발 사업에 회의적 태도를 보이고 있다. 김정관 산업통상부 장관은 지난달 6일 국정감사에서 "중동전쟁을 거치면서 알레스카 LNG에 대해 전략적인 새로운 가치가 생긴 부분이 분명히 있다"고 언급했는데, 이 정도 언급이 한국 정부 당국자로서는 상당히 전향적인 축에 속하는 편이었다.

김 장관은 당시에도 "2025년 11월에 제가 국회에서 알레스카 프로젝트에 대해 '상업적 합리성이 낮다고 생각한다'고 분명하게 말씀을 드렸다"며 "알래스카 프로젝트의 사업성이 분명히 낮아서 그동안에 (투자가) 안 됐던 건 맞다"고 전제했다.

트럼프 대통령은 지난 9월 30일 러트닉 장관과 함께 한국이 알래스카 LNG에 500억 달러를 투자할 것이라고 일방 발표했고, 10월 13일 알래스카주 방문 연설, 같은달 14일 트루스소셜에도 같은 취지의 주장을 되풀이했다.

한국 정부는 "미국이 발표한 대미투자 사업 중 알레스카 LNG 사업은 상업성이 확인되고 대한민국 법절차에 부합하는 것을 전제조건으로 착수하기로 했다"(10.1 이재명 대통령 소셜미디어)라는 입장이다.

이 대통령은 이날 만찬 참석 후 밤 10시를 넘긴 시각, 전용기 편으로 중국 선전으로 출발했다.