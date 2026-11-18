"행복이는 아직도 못 잡았어요?"

강화에서 동네 개 행복이를 돌보며 자주 들었던 질문이다. 걱정돼서 하는 말이란 걸 안다. 차가 많은 도로를 건너다 사고가 날 수도 있고, 누군가에게 해코지를 당할 수도 있다. 다치거나 아프기라도 하면 제대로 치료받기 어렵다. 그러니 하루라도 빨리 잡아 안전한 곳으로 옮기는 게 좋지 않겠느냐는 의미다.

실제로 포획을 시도한 적이 여러 차례 있었다. 강화군보호소 포획담당자에게 도움을 요청한 적도 있다. 여기에는 행복이와 함께 다니던 암컷 개 '다롱이'가 더 이상 임신하지 않도록 하려는 목적이 있었다. 8살 정도로 보이는 다롱이는 매년 출산을 했다고 한다. 그러나 행복이는 번번이 사람의 계획 밖으로 빠져나갔다.

행복이의 거취를 놓고 당근마켓 커뮤니티에서 치열한 갑론을박이 벌어졌다. 행복이를 어떻게 해야 할 것인지, 구조한다면 누가 책임질 것인지, 동네에서 계속 살아가도록 해도 되는지에 관한 문제였다. 한 마리 개의 거취가 주민들의 화젯거리가 되고 행복이는 강화읍 ‘인싸’가 됐다.

그럴 때마다 '구조에 실패했다'라는 생각이 들었지만, 어느 순간부터 조금 다른 질문이 생겼다. 우리는 왜 행복이가 지금 살아가는 시간을 '아직 구조되지 못한 상태'라고만 부르는 것일까.

행복이는 한동안 강화터미널 주변을 떠돌았다. 어느 날은 갑곶리에서 보였고, 어느 날은 선원면의 아파트 공원과 공사장 주변에 나타났다.

행복이를 떠돌이 개라고 부르는 것이 틀린 말은 아니다. 실제로 여러 장소를 오간다. 다만 '떠돈다'라는 말만으로 그의 삶을 충분히 설명할 수 있을까.

행복이는 아무 곳이나 무작정 돌아다니지 않았다. 먹을 수 있는 곳과 쉴 수 있는 곳, 익숙한 사람을 만날 수 있는 곳을 오갔다. 비와 눈이 내린 뒤에도 다시 나타나는 장소가 있었다. 밥을 받아 그 자리에서 먹지 않고 다른 곳으로 물고 가기도 했다. 인간의 눈에는 이리저리 떠도는 듯 보이는 움직임이 개에게는 하나의 생활양식일 수 있다.

그렇다면 행복이가 먹고 쉬고 사람을 만나고 위험을 피하며 살아온 시간은 구조 이전의 공백일까. 아니면 그 자체로 하나의 삶일까.

▲행복이가 동네 빌라 주차장에서 쉬고 있다. 사진 제공 고광현

구조 이후에는 무엇이 있는가?

나 역시 거리의 개를 보면 먼저 구조해야 한다고 생각했다. 한때 강화의 도살장에서 구조한 개들을 포함해 십여 마리의 개들이 우리 집에 있었다. 한 마리씩 구조할 때마다 충분한 이유가 있었다. 그러나 그 이유가 쌓여 결국 우리 집은 보호소에 준하는 공간이 됐다.

이러한 경험은 내게 몇 가지 질문을 남겼다. 구조됐지만 갈 곳 없는 동물은 활동가의 집으로 간다. 여건이 안 되면 임시보호처를 찾고, 그것도 어렵다면 개인보호소나 위탁시설로 향한다. 구조의 순간은 사진과 영상으로 널리 알려지지만, 그 뒤에 이어지는 몇 달, 몇 년의 일상은 잘 보이지 않는다. 한 생명이 살아남았다는 소식과 그 생명이 살 만한 일상을 얻었다는 사실 사이에는 길고 어려운 시간이 놓여 있다.

우리는 구조를 공간의 이동으로 이해하는 데 익숙하다. 길거리에서 집으로, 동네에서 보호소로, 위험한 곳에서 안전하다고 여겨지는 곳으로 옮기면 '구조됐다'라고 말한다. 학대받거나 심하게 다쳤거나 생명이 위태로운 동물을 옮기는 일은 당연히 필요하다. 문제는 그 이동이 곧 구조의 완성으로 여겨질 때 생긴다.

구조되어 보호소를 거쳐 가족에게 입양되는 경로는 수많은 생명을 살렸다. 하지만 이러한 경로 밖의 삶은 쉽게 미완성으로 취급된다. 포획되지 않은 개는 '구조되지 못한 개', 입양되지 않은 개는 '가족을 찾지 못한 개'가 된다. 좋은 삶의 형태가 단 하나라고 가정하는 셈이다. 가족의 일원이 되는 삶이 어떤 개에게는 가장 좋은 선택일 수 있다. 그러나 그 기준을 모든 개에게 적용하기 전에 개체의 성향과 이미 형성된 관계를 먼저 살펴야 하지 않을까.

개가 사라지기 전에 장소가 지워진다

개의 장소는 단순한 좌표가 아니다. 냄새를 맡고 먹을 것을 얻는 장소가 있고, 익숙한 사람과 피해야 할 사람이 있으며, 다른 동물들과 맺는 관계와 반복해서 오가는 길이 있다. 이것들이 겹쳐 하나의 세계를 이룬다.

행복이가 한동안 지내던 곳은 선원면의 아파트 건설 현장이었다. 아파트가 들어서기 전부터 그곳을 생활공간으로 삼았던 셈이다. 인간에게 그곳은 개발 예정지였다가 공사 현장이 되고, 다시 주거단지로 바뀌었다. 하지만 행복이에게는 먹고 쉬고 이동하며 살아온 장소였다. 인간이 땅의 용도를 바꾼다고 해서 그곳에서 살아온 동물의 기억과 관계까지 한꺼번에 사라지는 것은 아니다.

개발로 잠자리가 사라지고, 울타리가 설치되어 이동하던 길이 막히고, 익숙한 밥자리에 접근할 수 없게 될 수도 있다. 인간의 관점에서는 개발이지만 개에게는 생활권의 축소이자 관계의 단절일 수 있다.

나는 이런 과정을 '장소 지우기'라고 부르고자 한다. 장소 지우기는 동물이 살아온 장소와 관계를 사회적으로 인정하지 않는 데서부터 시작된다. 개가 쉬던 곳은 민원의 대상이 되고, 밥을 주던 사람은 무책임한 사람으로 비난받으며, 오랫동안 오가던 길은 위험한 개가 출몰하는 곳으로 설명된다. 그 과정에서 동물의 생활권은 인간이 관리해야 할 문제 구역으로 바뀐다.

이스탄불의 거리 개를 연구한 미네 이을드름은 이러한 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. 그는 개들을 도시에서 제거하는 정책을 '개의 장소 지우기(decanisation)'이라는 개념으로 분석한다. 이 개념은 20세기 초 이스탄불에서 거리 개들을 없애려는 정책의 역사와 연결된다. 이을드름은 이를 오늘날까지 이어지는 개들의 추방과 격리, 장소의 박탈을 설명하는 데 사용한다.

그의 연구에서는 도시 외곽으로 옮겨져 격리되거나 방치된 거리 개들의 삶이 등장한다. 재활시설이라는 이름으로 운영된 공간조차 개들에게 안전한 회복의 장소가 되지 못했다. 보호라는 이름으로 이동시킨 개들이 도시 외곽의 보이지 않는 곳에서 죽음을 맞기도 했다. 개를 없애는 정치에는 개가 살아온 장소를 지우는 정치가 함께 작동한다.

행복이의 삶을 이스탄불의 사례와 동일하게 볼 수는 없다. 하지만 둘은 중요한 질문을 공유한다. 인간이 동물의 거주와 이동을 결정할 때, 그 동물이 이미 형성해 온 생활권은 얼마나 고려되는가.

물론 모든 이동이 장소 지우기는 아니다. 더 이상 안전하게 살아갈 수 없는 장소라면 이동이 필요할 수 있다. 중요한 것은 그 이동이 동물에게 어떤 삶을 가능하게 하고 어떤 관계를 잃게 하는지를 함께 살피는 일이다. 그러므로 '어디로 데려갈 것인가'에 앞서 '어디에서 어떤 삶을 살아왔는가'를 물어야 한다.

동물보호는 어떻게 감금되는가?

장소를 옮긴 다음에는 또 다른 질문이 기다린다. 위험한 곳에서 나왔다는 이유만으로 그 동물의 삶이 더 좋아졌다고 말할 수 있는가.

철학자 최훈은 <개와 고양이의 윤리학>에서 역설적인 현실을 짚어본다. 우리는 짧은 목줄에 묶여 평생 살아가는 개의 복지를 걱정하면서도, 산책하는 반려견의 목줄 길이는 제한한다. 같은 길이의 목줄도 한 동물에게는 그나마 나은 조건이고, 다른 동물에게는 활동을 제한하는 장치가 된다.

중요한 것은 목줄의 길이만이 아니라 그 동물에게 허용되는 삶의 범위다. 최훈은 길든 동물이라도 뛰어다닐 공간과 다른 동물들과 어울릴 환경이 필요하다고 말한다.

그렇다면 보호한다는 이유로 이동과 탐색, 관계와 선택의 기회를 지나치게 제한하는 것은 어디까지 보호이고 어디서부터 감금인가. 동물권 행동 카라가 구조한 개들을 장시간 이동장에 가둬두거나 비좁은 위탁시설에 수용한 사건은 이 질문을 구체적으로 보여준다.

구조하는 능력과 구조 이후에 좋은 삶을 보장할 능력이 균형을 잃는다면 그것은 온전한 구조라 할 수 없다. 도살장과 번식장에서 개를 꺼낸 일이 분명 구조였더라도, 이후 몇 년을 좁은 공간에서 보내야 한다면 변질된 '구조'라고 할 수밖에 없다.

마사 누스바움은 생명을 유지하고 고통을 줄이는 것을 넘어 각 동물이 자기 능력을 발휘할 기회를 보장해야 한다고 말한다. 장애가 있는 동물도 마찬가지다. 필요한 것은 활동을 포기시키는 것이 아니라 그 동물의 상태에 맞게 움직임과 탐색과 관계를 가능하게 하는 지원이다.

보호소라는 이름만으로 보호가 되지는 않는다. 개인 구조자의 선의에서 시작된 시설도 입양보다 구조가 빠르게 늘며 과밀한 수용에 직면하게 된다. 사료 주기와 청소 등에 하루가 소진되면서 산책과 놀이, 개별적인 관심은 뒤로 밀린다.

공적 영역이 품지 못한 생명들을 개인이 떠받쳐 온 현실을 생각하면 사설보호소를 손쉽게 비난할 수도 없다. 오히려 그토록 많은 동물의 삶이 왜 몇몇 사람의 시간과 돈과 공간에 집중되는지를 물어야 한다. 보호의 윤리를 말하려면 이제 구조 이후의 삶까지 평가해야 한다. '몇 마리를 구했는가'만큼 '그 동물에게 어떤 삶을 가능하게 했는가'를 운동의 성과로 삼아야 한다.

소유되지 않았다는 것은 소속되지 않았다는 뜻이 아니다.-

그렇다면 거리에서 살아가는 개를 이해하는 방식도 달라져야 한다. 인도의 개 행동교육단체 BHARCS는 주인 없이 인간과 같은 공간에 살아가는 개들을 '자유롭게 살아가는 개(free-living dogs)'라는 관점에서 바라본다. 가축화된 종이라는 사실이 곧 누군가에게 소유되어야 한다는 뜻은 아니다. 사람과 함께 산다는 이유로 반드시 사람의 집안에서 살아야 하는 것도 아니다.

행복이를 '버려진 반려견'이라고만 부르면 구조와 입양이 유일한 답처럼 보이기 쉽다. 반대로 '야생화된 들개'라고만 부르면 포획과 제거가 자연스러운 답으로 떠오를 수 있다. 서로 반대되는 분류 같지만 한 가지는 닮아있다. '가축화됐음'과 '가족이 있음', '길에서 살아감'과 '야생적임'을 곧바로 등치 하는 순간 실제 생활의 차이는 보이지 않게 된다.

어떤 개는 특정 사람에게 많이 의존하고 어떤 개는 여러 돌봄처를 오가며 생활한다. 개마다 인간과 맺는 관계의 형태도 다르다. 행복이는 누구 한 사람의 개가 아니다. 하지만 밥을 챙겨주는 사람, 목격 소식을 전하는 사람, 며칠 보이지 않으면 걱정하는 사람들이 있다. 아무도 그를 소유하지 않는다고 해서 아무와도 관계없는 존재는 아니다. 소유되지 않았다는 것은 소속되지 않았다는 뜻이 아니다.

우리는 개가 가족의 일원이 될 수 있다는 사실은 인정하면서도, 동네의 일원이 될 수 있다는 가능성은 좀처럼 생각하지 않는다. 그러나 가족에게 속하는 것과 공동체에 속하는 것은 반드시 같은 일이 아니다. 우리는 동물과의 관계를 지나치게 소유의 형태로만 상상해 온 것은 아닐까. 한 명의 보호자가 모든 책임을 지는 관계만 온전한 관계로 인정하고, 여러 사람이 느슨하게 책임을 나누는 관계는 불완전한 것으로 여겨온 것은 아닐까.

행복이를 돌보는 사람들의 관계는 가족 내의 관계와는 다르다. 누가 법적인 보호자인지 분명하지 않고, 돌봄의 책임도 균등하게 나뉘어 있지 않다. 그러나 관계가 존재하지 않는 것은 아니다. 오히려 중요한 것은 그런 관계를 사회적으로 인정하고 책임 있게 지속할 방법을 찾는 일이다. '누구의 개인가'에만 머물지 않고 '누구와 함께 살아왔는가'를 물을 필요가 있다.

▲흰둥이와 행복이. 최근 행복이에게 친구가 생겼다. 둘은 함께 돌아다니며 시간을 보낸다. 사진 제공 고광현

공존은 방치가 아니다

이렇게 말하면 의문이 생긴다. "그러면 개를 그냥 길바닥에 두자는 것인가?"

아니다. 특정 장소가 지나치게 위험하거나 개가 심하게 아프고 다쳤다면 구조와 이동이 필요하다. 사람이나 다른 동물에게 실질적인 위협을 가하는 경우에도 적극적인 개입이 불가피하다. 공존은 모든 개가 현재 장소에 있어야 한다는 규칙이 아니다. 다만 이동을 유일한 해답으로 삼지 말자는 것이다.

행복이와 다롱이를 포획하려 했던 이유도 바로 이런 맥락에서 돌아볼 수 있다. 다롱이의 임신을 막기 위한 개입은 개들이 살아가는 장소를 부정하거나 그들을 무조건 다른 곳으로 보내려는 목적과는 구별된다.

포획은 목적이 아니라 필요한 돌봄을 실행하기 위한 하나의 수단이 된다. 따라서 포획의 정당성 역시 동물을 잡았는가가 아니라 왜 잡았으며, 그 이후에 어떤 삶을 보장하려 했는가에 따라 판단해야 한다.

교통사고가 걱정된다면 도로의 속도와 위험한 이동 경로를 살피고, 굶주림이 문제라면 안정적인 먹이와 물을 제공할 방법을 찾을 수 있다. 번식과 질병에 대해서는 상황에 맞게 중성화와 예방접종, 지속적인 건강 관리가 필요하다. 주민 갈등이 있다면 돌봄이 한 명으로 고립되기보다 급식 장소와 시간을 조정하고 여러 명으로 책임을 분산하는 방법을 모색할 수 있다.

같은 장소를 사용하는 존재들에게 갈등은 피할 수 없다. 인간의 길 위로 개의 이동 경로가 겹치고, 빌라 한편에는 고양이의 밥자리가 있으며, 처마와 나무에는 새가 살고 있다. 하나의 장소에 여러 동물종의 생활권이 포개진다. 개를 두려워하는 주민과 돌보는 주민의 생활공간이 충돌한다. 누군가는 먹을 것을 내어주는 곳이 누군가에겐 동물이 떠나길 바라는 공간이다. 문제는 한 마리 개를 좋아하느냐 싫어하느냐로만 나눌 수 없다. 안전과 돌봄의 책임을 어떻게 나눌 것인지, 주민들의 불편과 개의 생활을 어떤 방식으로 조정할 것인지가 함께 걸려 있다. 나는 이를 '경합하는 공존'이라고 부른다.

갈등은 공존의 실패를 뜻하지 않는다. 오히려 갈등이 드러났을 때 서로의 필요를 살피고 조정할 윤리와 규범, 제도가 있는지가 공존의 수준을 결정한다. 모두가 서로를 이해하게 되는 상태가 아니라, 충돌하더라도 어느 한쪽을 없애버리는 방식 외의 해결 방법을 만드는 과정이다.

그러려면 개인의 선의보다 공존의 인프라가 필요하다. 응급진료와 치료 후 회복 공간, 안전한 급식, 예방접종과 개체 관리, 위험을 줄이는 거리 환경, 갈등을 중재할 공적 창구, 돌봄이가 보호받을 장치 등이 있어야 한다. 특히 치료는 가능해도 회복할 곳이 없어 활동가의 집으로 동물이 떠밀려 들어가는 현실을 바꾸어야 한다. 공공기관은 민원 조정의 책임을 맡고, 돌봄이는 현장 지식으로 무장하여 참여하며, 수의사나 행동 전문가는 개체별 상태를 평가하는 협력체계도 모색해 볼 수 있다.

돌봄은 밥을 주는 순간에 그치지 않는다. 사라진 개를 찾고, 다친 개를 치료하고, 돌아갈 장소를 지키는 노동이다. 그 노동을 개인에게만 맡겨서는 동물의 삶도 안정되기 어렵다. 공존은 방치가 아니다. 지속적으로 살피고, 위험을 줄이며, 사람과 동물의 삶을 조정하는 적극적인 사회적 돌봄이다.

다음 개가 구조되지 않아도 되는 동네

거리에는 위험이 있다. 그러나 관계도 있다. 보호소에는 안전이 있다. 그러나 때로는 감금도 있다. 개를 옮길 것인가 말 것인가 만으로는 좋은 삶을 판단할 수 없다. 얼마나 움직이고, 냄새 맡고, 탐색하고, 관계 맺고, 선택할 수 있는가까지 물어야 한다.

행복이를 생각하면 여전히 걱정된다. 차가 많은 도로를 건너다 다치지는 않을까. 어느 날 갑자기 사라지지는 않을까. 언젠가는 그를 정말 다른 곳으로 옮겨야 할 수도 있다. 거리의 삶을 낭만화하고 싶지는 않다. 다만 위험이 있다는 사실과 그곳에 삶이 없다는 것은 다른 이야기다. 보호시설 안에 있다는 사실과 좋은 삶을 살고 있다는 것도 같지 않다. 한 마리 개를 구조하는 것만큼 중요한 것은 다음 개가 같은 이유로 구조되지 않는 동네를 만드는 일이다.

동물이 살아온 장소를 지우고 그를 다른 곳으로 옮기는 것으로 문제가 해결됐다고 생각해서는 안 된다. 그 동물이 위험에 놓인 이유, 그가 살아온 장소와 관계가 지워지는 이유까지 함께 바꿔야 한다.

행복이가 우리에게 던지는 질문은 어쩌면 이런 것일지 모른다. 그를 어디로 데려갈 것인가가 아니라, 그가 이미 살아온 이곳을 우리는 어떤 곳으로 만들 것인가. 이제 동물 운동에는 다른 능력도 필요하다. 데려오지 않고도 돌보는 능력, 가두지 않고도 보호하는 능력, 인간의 동네 한가운데 다른 동물이 살아갈 자리를 남겨두는 능력 말이다.

주인 없는 개에게도 동네는 있다. 그리고 그 동네에서 함께 살아가는 법을 만드는 일은 결국 우리에게 남겨진 몫이다.