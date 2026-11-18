조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 노르웨이 오슬로대학교 박노자 교수의 글을 공유하면서 자신의 전과를 이유로 일본이 입국을 거부했다는 관측에 대해 반박했다.

조 원장은 18일 사회관계망서비스(SNS)에 "박노자 교수의 일갈"이라며 노르웨이 오슬로대학에서 한국학을 가르치고 있는 박 교수의 SNS 글을 공유했다.

박 교수는 해당 글에서 "똑같이 실형을 산 이명박, 박근혜가 방일하려 했다면 이처럼 입국을 거부당할까? 삼성 이재용은? 일본 극우 정권의 '혼네'(속마음)는 이렇게 가끔 수면 위로 나온다"고 지적했다.

삼성 이재용 회장, 이명박, 박근혜 전 대통령은 '사면·복권'을 받은 바 있다. 조국 원장도 지난해 광복절 특사로 사면을 받았다.

조 원장은 지난 17일 일본 입국을 거부당했다. 일본 당국은 당시 조 원장에 대한 입국 심사를 중단한 후 입국을 거부하는 '인정 통지서'를 발부했다. 조 원장은 일본 메이지가쿠인대학과 공동 세미나에 참석하기 위해 일본에 입국하려 한 것으로 알려졌다.

조 원장은 "1990년대 초 국가보안법 위반 전과로 사면·복권된 이후에도 일본을 여러 차례 방문했고 도쿄대와 공동 학술회의를 할 때도 전과 기록이 있었지만, 아무런 문제 없이 다녀왔다"며 "일본은 저를 '불령선인'으로 보고 있는 것"이라고 주장했다.

조 원장은 그간 한일 과거사 문제, 일본의 수출 제한 조치 등과 관련해 일본 정부를 강력히 비판해 왔었다.