"예비창업자 발굴부터 초기기업의 사업화·판로 개척까지 지원을 아끼지 않겠습니다."

(재)진주바이오산업진흥원은 김태욱 창업보육센터장이 부산 롯데호텔에서 열린 '2026년 창업인프라 통합 성과보고회'에서 중소벤처기업부 장관상을 받았다고 18일 밝혔다.

이는 20여 년간 예비창업자와 초기 창업기업의 사업화와 시장 진출을 돕고 도내 창업보육기관 간 협력을 넓혀 온 공로다.

▲김태욱 진주바이오산업진흥원 센터장. ⓒ진주시

김태욱 센터장은 "2014년 진흥원 창업보육센터 개소 이후 전문매니저를 거쳐 센터장을 맡았다"며 "예비창업자의 사업계획 수립부터 초기기업의 시제품 제작과 판로 개척까지 기업의 성장 단계에 맞춰 전문가와 지원사업을 연계해 왔다"고 말했다.

김 센터장은 또 "자체 생산시설을 갖추기 어려운 바이오 창업기업에는 진흥원의 시험생산 시설과 외부 전문기관을 연결해 개발한 기술을 제품으로 구현할 수 있도록 도왔다"면서 "올해는 중소벤처기업부 공모사업인 특화역량 BI 지원사업의 성장형 그린바이오산업 특화 분야에 선정돼 지역의 유망 기업 발굴과 기술 사업화 지원을 확대하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "다른 센터의 전문가나 지원 프로그램으로 이어질 수 있도록 기관 간 연계를 강화하겠다"고 의미를 부여했다.

김 센터장은 "창업기업이 첫 제품을 만들고 첫 고객을 만나기까지는 단계마다 다른 어려움이 있다"고 하면서 "기업이 어디에서 막히는지 가까이에서 살피고 필요한 전문가와 시설·사업 기회를 제때 연결해 지역 창업기업이 시장에 안착할 수 있도록 돕겠다"고 강조했다.