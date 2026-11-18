광양만권경제자유구역청(청장 구충곤)은 최근 중국과 인도네시아를 잇따라 방문해 기업 유치에 나서는 한편 광양만권을 신산업 투자 허브로 육성하기 위한 활동에 공을 들이고 있다고 18일 밝혔다.

광양경자청은 지난 9일부터 13일까지 중국 산둥성 지난(濟南)과 허난성 정저우(鄭州)를 찾아 투자유치 활동을 펼쳤다. 이달 17일부터는 인도네시아를 방문해 오는 24일까지 투자유치 활동을 전개한다.

중국 방문에서는 반도체 소재기업 Y사와 바이오 분야 잠재 투자기업인 H사를 대상으로 밀착 투자 상담을 진행하고, 기존 광양만권 투자기업의 중국 본사와 200억 원 규모의 증설 투자 협약을 체결하는 성과를 거뒀다.

▲중국 밍타이알루미늄과 투자협약식ⓒ광양경자청

Y사와 H사는 모두 광양만권 산업입지와 광양항을 활용한 수출입 경쟁력, 외국인 투자지원 등에 관심을 갖는 기업으로 알려졌다.

200억 원 증설투자를 약속한 기업은 현재 광양 세풍산단에 입주한 '광양알루미늄'의 본사인 '밍타이알루미늄'이다. 이 기업은 광양공장에 알루미늄 가공 설비를 확충해 제품 경쟁력을 높여나갈 예정이다.

인도네시아 투자유치 활동은 풍부한 천연자원과 노동력을 가진 인도네시아의 특별경제구역 관리 기관과 투자유치업무 네트워크를 강화하고, 이들 기관과 협력해 인도네시아 소재산업 기업의 외국인직접투자(FDI) 유치를 위해 마련됐다.

오는 23일에는 바탕 특별경제구역청(Industropolis Batang; Batang Special Economic Zone)과 투자유치 업무 협력 협약 체결이 예정돼 있다.

앞서 광양경자청은 지난 4일부터 6일까지 국내 최대 규모의 외국인 투자유치 행사인 '인베스트 코리아 서밋 2026'에 참가해 글로벌 투자자 및 정부 관계자들과 활발한 네트워킹을 진행하고 이차전지·화학·물류 산업 중심의 글로벌 기업들과 투자 유치 상담을 펼쳤다.

또 지난 6일에는 브리브 광주 바이 롯데호텔에서 신산업·소재부품·에너지·해외마케팅 등 4개 분야 전문가 간담회를 열어 신규 투자유치 자문위원을 위촉하고, 광양만권을 이차전지·화학·기계부품·물류산업의 동북아 투자 허브로 육성하기 위한 전략을 모색했다.