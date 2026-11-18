추미애 경기도지사가 김민석 더불어민주당 대표를 겨냥해 "반민주적 마타도어"를 저질렀다고 비난하면서 당 윤리심판원에 그에 대한 엄중 징계를 촉구하고 나섰다.

추 지사는 지난 17일 심야에 소셜미디어에 쓴 글에서 "민주당이 혼탁한 전대를 치르고 난 이후 이제는 할 일과 안 할 일을 가리지 못하고 혼미하기까지 하다"고 비판했다.

그는 "지난 당대표 선거에서 김민석 후보는 '이번 민주당 전대 본질은 위장 반명, 분열주의, 신천지와의 대회전'이라거나 '반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨야 한다'고 주장했다"며 "그러나 전당대회를 흔들었던 그 주장을 뒷받침할 아무런 근거가 없었다"고 지적했다.

그는 "(김 대표는) 스스로 사과를 했으니 사과는 받아들여져야 하고, 없었던 일로 수습된 것이나 다름없다고 여기는 듯하다"면서 "그러나 이는 사인 간의 문제가 전혀 아니다. 서로 사과를 주고받고 끝낼 문제가 아니다"라고 했다.

그는 "반민주적 마타도어에 대해 정당법 52조는 '당대표경선 등에서 허위사실 공표죄'로 무겁게 처벌하고 있다"며 "그러므로 당 윤리심판원은 헌법과 정당법에 따라 이 문제부터 제대로 엄중히 판단해야 한다"고 주장했다.

추 지사는 그러면서 "이 문제를 줄기차게 제기해 온 한 사람을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 작금, 민주당의 상임 고문으로서 늦은 밤 참다 못해 충언을 아니할 수 없다"고 부연했다.

'한 사람'은 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언과 기자들을 "하이에나"에 빗대는 등의 언행으로 윤리심판원에 회부된 최민희 최고위원을 지칭하는 것으로 보인다.