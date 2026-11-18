권기창 경북 안동시장의 공직선거법 위반 등을 수사해온 경찰이 권 시장에 대한 신병확보 절차에 들어간 것으로 알려졌다.

18일 〈프레시안〉 취재를 종합하면, 경북경찰청 반부패경제범죄수사2대는 최근 권기창 안동시장에 대해 공직선거법 위반 등의 혐의로 사전구속영장을 신청한 것으로 확인됐다.

앞서 권 시장의 친동생과 정책보좌관, 장애인체육회 간부, 산하기관 이사 등 측근 인사들이 잇따라 구속됐으며, 경찰은 입당원서 모집 의혹에 관여한 공무원 등 20여 명도 공소청에 송치한 바 있다.

여기에 권 시장의 부인까지 피의자 신분으로 수사 대상에 포함된 것으로 알려지면서, 관련 의혹에 대한 수사가 권 시장의 가족과 측근 등으로 확대된 것으로 보인다.

권기창 안동시장은 지난 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 당내 경선에서 유리한 위치를 확보하기 위해 공무원과 산하기관 관계자 등을 조직적으로 동원해 책임당원 모집에 관여했다는 의혹을 받고 있다.

경찰은 이 과정에서 권 시장이 시장이라는 직위를 이용해 공무원들의 당원 모집에 개입했는지, 측근들을 통해 관련 지시나 보고가 이뤄졌는지 등을 집중적으로 들여다본 것으로 전해졌다.

특히 공무원 조직을 활용한 선거 개입 여부와 공직선거법 위반 혐의의 구체적인 관여 정도가 수사의 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 다만 권 시장의 직접적인 지시나 조직적 공모 여부는 아직 사법적으로 확정되지 않았다.

이와 관련해 경북경찰청 관계자는 “수사 중인 사건에 관한 일체의 사항은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.