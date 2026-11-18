▲의정부시는 ‘2026년 의정부시 답례품선정위원회’를 개최하고 고향사랑기부제 답례품 20종을 추가 선정했다.ⓒ의정부시

◇고향사랑기부제 답례품 20종 추가 선정

의정부시는 ‘2026년 의정부시 답례품선정위원회’를 개최하고 고향사랑기부제 답례품 20종을 추가 선정했다.

이번 위원회에서는 신규 공급업체 7개소의 답례품 15종과 기존 공급업체 3개소의 추가 답례품 5종을 심의했다. 주요 품목은 △한우·한돈 △각종 밀키트 △전통주 △유아놀이교구 △테마파크·카페 이용권 △막걸리 만들기 체험권 등이다.

시는 이번 선정으로 기부자의 선택권을 넓히고, 지역 업체의 판로 확대와 방문·체험형 답례품을 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 선정된 답례품은 협약 및 등록 절차를 거쳐 고향사랑e음과 위기브 등 온라인 기부 플랫폼에서 순차적으로 선보일 예정이다.

◇(사)경기북부사진연구회 사진전 개최

경기북부사진연구회가 11월 16일부터 30일까지 의정부시청 1층 시민갤러리에서 ‘한국의 美를 찾아서’를 주제로 제20회 사진전을 개최한다. 개막식은 11월 22일 오후 5시에 열린다.

이번 사진전에서는 회원들이 지난 1년간 한국의 아름다움을 담기 위해 정성껏 촬영한 작품 40점을 선보인다. 작품은 1인당 1점씩, 16×24인치 규격으로 전시된다.

주요 작품으로는 김광수 회장의 ‘조용한 아침의 나라’를 비롯해 △천하대장군과 지하여장군 장승 △도봉산 설경 △고향 이야기 △김매기 △시크릿가든 △낙안민속마을 △수종사 은행나무 △억새 △공릉천의 아침 △도자기의 멋 △댑싸리공원 등이다.

◇의정부시 보건소, ‘걷기왕’ 프로그램…시민 2만 3000여 명 참여

의정부시 보건소가 지난 3월 1일부터 운영한 ‘의정부시 걷기왕!’ 프로그램이 11월 15일 시민들의 높은 참여와 호응 속에 마무리됐다.

‘걷기왕’ 사업은 2020년부터 모바일 앱을 활용해 시민 누구나 참여할 수 있는 다양한 주제의 걷기 챌린지 프로그램을 운영해 왔다. 지난해부터는 의정부시가 민간업체에 개발을 의뢰해 구축한 스마트라이프 앱 ‘모두의 러너’를 활용해 시민들의 일상 속 걷기 실천을 지원하고 있다.

올해 누적 참여자 수는 2만 3643명으로 지난해보다 약 3000 명 증가했다. 참여자의 걷기 실천율도 지난해 79.53%에서 올해 90%대로 상승하는 등 시민들의 걷기 실천이 더욱 활발해진 것으로 나타났다.

프로그램 종료 후 실시한 설문조사에서도 “건강관리 습관 형성을 위한 좋은 자극제가 돼 너무 좋다”는 등 긍정적인 의견이 다수 제시됐다. 향후 재참여 의향도 97%에 달해 프로그램에 대한 높은 만족도와 지속적인 참여 의사를 확인할 수 있었다.