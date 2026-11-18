▲ 오석진 대전시교육감이 18일 대전시의회 제300회 제2차 정례회에서 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 하고 있다. ⓒ대전시교육청

대전시교육청이 내년도 예산으로 2조8624억원을 편성했다.

올해보다 517억원 줄어든 규모지만 고등학교 3학년 생활교육비와 고교 석식비 지원 등 교육복지사업은 확대한다.

오석진 대전시교육감은 18일 대전시의회 제300회 제2차 정례회 시정연설에서 2027년도 교육비특별회계 예산안을 제출하고 주요 교육정책 추진 방향을 밝혔다.

내년 예산안은 올해 본예산보다 1.8% 감소했다. 중앙정부 이전수입이 2조4080억원으로 전체의 84%를 차지하며, 재원 부족을 보완하기 위해 교육시설환경개선기금 400억원을 활용한다.

세출은 인건비 1조6104억원, 유아·초중등교육 1조1766억원, 교육일반 643억원 등이다.

교육복지 분야에서는 고3 학생에게 생활교육비를 지원하는 ‘대전 에듀카드’를 시범 도입하고 고교 석식비 지원사업을 신설한다.

초등학교 3학년 대상 방과 후 프로그램 이용권은 4학년까지 확대하고, 월 5만원의 유아학비 추가 지원 대상도 기존 4·5세에서 3세까지 넓힌다.

학교급식 식품비 단가인상 등 학생 건강권 보장에는 1494억원을 편성했다.

학생 마음건강 회복과 안전망 구축에는 136억원을 투입한다. 학교 내 갈등 해결을 돕는 ‘마음이음 프로그램’을 초등학교 전 학년으로 확대하고 병원형 위(Wee)센터를 신설해 고위기 학생의 치료와 학업병행을 지원한다.

교육활동보호동행단과 ‘바로 ON’ 신속 대응체계를 통해 교권보호도 강화한다.

미래교육 분야에서는 디지털·인공지능(AI) 교육기반 조성에 169억원, 국제바칼로레아(IB) 프로그램과 과학영재교육, 고교학점제 지원 등에 258억원을 배정했다.

특히 대덕연구개발특구와 연계한 ‘대전 주니어앵커’ 프로그램을 신설해 학생들의 과학기술 현장체험 기회를 확대한다.

학교시설 확충과 환경 개선에도 예산을 집중한다. 학교 신설·증개축 1058억원, 노후시설 개선 1024억원, 내진 보강과 공간 혁신 276억원 등을 편성했다.

오 교육감은 “교육재정 여건이 어려워지고 있지만 미래교육과 기초학력, 돌봄과 교육복지 수요는 계속 늘고 있다”며 “한정된 재원을 꼭 필요한 곳에 우선 배분하고 재정 운용의 책임성을 높이겠다”고 말했다.

이어 “인공지능 시대일수록 교육의 중심에는 사람이 있어야 한다”며 “모든 학생이 여건에 관계없이 잠재력을 펼칠 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.

한편 교육청은 이날 기존 예산보다 74억원 증가한 3조1144억원 규모의 올해 제3회 추가경정예산안도 함께 제출했다.