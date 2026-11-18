경상북도가 은퇴한 고경력 과학기술인의 전문성을 지역 산업 발전에 활용하는 ‘K-과학자마을’ 사업에 국비 59억 원을 확보하면서 국가 차원의 과학기술 인재 활용 모델 구축에 속도를 낸다.

경북도는 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘4극3특 과학기술혁신지원사업’의 필수 과제인 ‘대경권 K-UBRC(대학 연계 은퇴자 공동체) 구축사업’ 공모에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다. 특히 그동안 전액 도비로 운영해 온 K-과학자 사업에 처음으로 국가 재원이 투입된다는 점에서 의미가 크다.

이번 선정으로 경북도는 2026년 11월부터 2030년 12월까지 4년 2개월간 국비 59억 원과 지방비 11억 2,000만 원 등 총 70억 2,000만 원을 투입해 고경력 과학기술인의 연구 활동과 지역 산업 연계를 지원한다.

K-UBRC는 대학과 연계해 은퇴 과학기술인에게 주거와 연구·교육 환경을 제공하고, 이들이 축적한 전문지식과 현장 경험을 지역사회에 환원하도록 지원하는 한국형 은퇴자 공동체 모델이다.

사업의 핵심 거점은 올해 12월 말 준공을 앞둔 ‘K-과학자마을’이다. 이곳은 은퇴한 과학기술인들이 지역에 정착해 연구와 교육 활동을 이어가는 공간으로 활용될 예정이다.

경북도는 로봇·반도체·모빌리티 등 대구·경북의 중점 기술 분야를 중심으로 고경력 과학기술인과 지역 기업, 대학, 연구기관 간 협력체계를 구축할 계획이다. 사업에 참여하는 K-과학자들은 국책 연구기관 유치와 정부 공모사업 대응을 위한 정책 자문을 비롯해 연구개발 계획 수립, 산학연 협력 과제 발굴, 기업의 기술적 애로사항 해결, 연구지도 등 다양한 역할을 맡게 된다.

경북도가 올해 추진한 K-과학자 사업도 일정 부분 성과를 거뒀다. 칠곡군 어린이 과학 체험 공간 확충과 스마트 사회서비스 시범사업, 이번 K-UBRC 구축사업 등 국가 공모사업 3건에 선정됐다. 또한 신규 원전 부지 유치, 휴머노이드 로봇 첨단 특화 산업단지 지정, 국립 의과대학 유치 등 주요 국책 프로젝트 추진 과정에서도 K-과학자들의 전문성을 활용했다. 도민과 공무원, 중·고등학생을 대상으로 모두 56차례 과학 강연을 진행하며 과학기술 대중화에도 힘을 보탰다.

경북도는 앞으로 K-과학자 참여 분야와 인력을 확대하고, 정부의 과학기술 정책 및 지역 전략산업과 연계한 신규 사업을 지속적으로 발굴할 방침이다.

이철우 경북도지사는 “이번 K-UBRC 구축사업 선정으로 K-과학자마을을 안정적으로 추진할 수 있는 재정적 기반을 확충했다”며 “고경력 과학기술인들의 풍부한 경험과 전문성을 활용할 수 있는 사업을 지속적으로 발굴하고 연구 활동을 지원하겠다”고 말했다.