▲아산시 여성인구 연도별 통계자료 ⓒ아산시

충남 아산시에 30대 여성 인구 유입이 두드러지고 출산율도 전국 평균을 웃도는 것으로 나타났다.

아산시는 ‘2026 아산시 여성통계보고서’를 분석한 결과 지난해 30대 여성 순이동률이 2.60%로 전 연령대에서 가장 높았다고 18일 밝혔다.

30대 여성 순유입 인원도 628명으로 가장 많았다.

지난해 말 기준 아산지역 20세 이상 여성인구는 13만8309명으로 전년보다 2055명 증가했다. 2023년 13만1993명 이후 2년 연속 증가세다.

전체 여성 순이동률은 1.02%로 모든 연령대에서 전입이 전출을 웃돌았다.

30대 여성의 주요 전입 사유는 주택 36.1%, 가족 31.3%, 직업 20.9% 순으로 나타나 주거와 가족 형성, 일자리 등이 인구 유입에 영향을 미친 것으로 분석됐다.

출산 지표도 개선됐다. 지난해 아산시 합계출산율은 1.04명으로 전국 평균 0.8명보다 0.24명 높았다.

2023년 0.90명, 2024년 0.99명에 이어 2년 연속 상승했다.

여성 평균 초혼연령은 30.8세로 전국 평균보다 0.8세 낮았으며, 여성 혼인 중 초혼 비율은 80.8%로 전년보다 4.0%포인트 증가했다.

정주만족도도 비교적 높았다.

‘2025 충남 사회조사’에서 아산 거주에 만족한다는 여성은 81.9%였으며, 가족관계 만족도는 77.2%로 조사됐다.

특히 30대 여성의 가족관계 만족도는 86.0%, 삶의 만족도는 10점 만점에 7.16점으로 전 연령대에서 가장 높았다.

향후 10년 이후에도 아산에 계속 거주하겠다는 여성은 전체의 73.5%였다.

다만 여성 고용보험 피보험자 비중은 33.3%로 남성의 절반 수준에 그쳤고, 여가·문화 활동 만족도도 18.9%에 머물러 개선 과제로 나타났다.

오세현 아산시장은 “이번 통계는 젊은 여성과 가정의 유입을 통해 아산의 성장가능성을 보여준다”며 “여성이 일과 가정에서 안정적으로 생활할 수 있도록 정주·고용정책을 강화하겠다”고 말했다.